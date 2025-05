BABYSHARK

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

NaamBABYSHARK

PositieNo.1901

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.22%

Circulerende voorraad849,349,306

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,999,736

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.16428924556062563,2025-01-06

Laagste prijs0.001415149686717009,2025-05-31

Publieke blockchainSOL

