BABYELON

In the spirit of Elon Musk's audacity and innovation, Baby Elon Token emerges as a beacon of possibility, pushing the boundaries of what a cryptocurrency can achieve. We aim to establish BABYELON as the undisputed leader in the crypto world.

NaamBABYELON

PositieNo.5513

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad420,000,000,000,000,000

Totale voorraad420,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000000034462776,2024-01-16

Laagste prijs0.000000000000518266,2025-05-25

Publieke blockchainBSC

InleidingIn the spirit of Elon Musk's audacity and innovation, Baby Elon Token emerges as a beacon of possibility, pushing the boundaries of what a cryptocurrency can achieve. We aim to establish BABYELON as the undisputed leader in the crypto world.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.