AIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

NaamAVAXAI

PositieNo.2742

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.19%

Circulerende voorraad190,293,475

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00616338940757264,2025-02-05

Laagste prijs0.000466653833301345,2025-05-24

Publieke blockchainBSC

