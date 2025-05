AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

NaamAURORA

PositieNo.519

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.22%

Circulerende voorraad606,817,444

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad999,867,303

Circulatiesnelheid0.6068%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit35.429399334216264,2022-01-16

Laagste prijs0.04756432776797119,2023-10-19

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

