AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

PositieNo.912

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.35%

Circulerende voorraad9,033,076.55078945

Maximale voorraad10,000,000

Totale voorraad10,000,000

Circulatiesnelheid0.9033%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.236339133268041,2024-03-13

Laagste prijs0.01784007500161164,2023-11-10

Publieke blockchainETH

Sociale media

