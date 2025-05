APED

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

NaamAPED

PositieNo.2356

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)22.51%

Circulerende voorraad974,493

Maximale voorraad1,000,000

Totale voorraad1,000,000

Circulatiesnelheid0.9744%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit15.828772100274763,2024-11-14

Laagste prijs0.13723383845829235,2023-04-18

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

