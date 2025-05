ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

NaamANON

PositieNo.496

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)37.83%

Circulerende voorraad13,409,564.054133

Maximale voorraad21,000,000

Totale voorraad21,000,000

Circulatiesnelheid0.6385%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit24.74602845086711,2025-01-16

Laagste prijs1.1291481850667386,2025-01-01

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

