ANC

The Anchor Wallet is a secure, web-based digital wallet where users can directly purchase Anchor tokens (ANCT) and exchange them for major cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), and USD Coin (USDC)

NaamANC

PositieNo.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0

Circulerende voorraad--

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-03-17 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit,

Laagste prijs,

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

