AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

NaamAMP

PositieNo.148

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad84,231,583,504.22394

Maximale voorraad0

Totale voorraad99,669,462,693.73682

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.12107848,2021-06-16

Laagste prijs0.00079463,2020-11-17

Publieke blockchainETH

InleidingAmp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.