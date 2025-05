AIXCB

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

NaamAIXCB

PositieNo.1105

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad993,506,898

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad993,506,898

Circulatiesnelheid0.9935%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.11715465291895416,2025-01-02

Laagste prijs0.000575701489026845,2024-12-09

Publieke blockchainBASE

