AIDOGE

AIDOGE is een deflatoir token. Het zal worden gebruikt door applicaties binnen het AIDOGE-ecosysteem. De totale voorraad is 210 biljoen tokens. AIDOGE behoort tot iedereen in de Arbitrum-gemeenschap en is ook een noodzakelijke sleutel om de toekomstige hoofdstukken van het AIDOGE-verhaal te ontgrendelen.

NaamAIDOGE

PositieNo.813

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad174.455.896.934.211.000

Maximale voorraad0

Totale voorraad191.609.763.385.755.000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000001049829412299,2023-04-17

Laagste prijs0.000000000001867404,2023-04-15

Publieke blockchainARB

