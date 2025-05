AICORE

AICORE is an innovative token in the BullBear AI ecosystem. It is generated from burning AIBB tokens. AICORE is used to promote AIBB development and can also be used to play AIGAME, buy and sell Exclusive NFT, using transaction fees in AICHAIN Layer-2

NaamAICORE

PositieNo.7921

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad200,000

Totale voorraad200,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit27.009606311786392,2023-08-17

Laagste prijs0.09994633597225266,2025-02-03

Publieke blockchainARB

Sector

Sociale media

