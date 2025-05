AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

NaamAIAT

PositieNo.446

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.40%

Circulerende voorraad146,389,462.2952275

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.2927%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.9237842124835582,2024-05-06

Laagste prijs0.21971395869182037,2024-01-18

Publieke blockchainETH

