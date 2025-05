AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

NaamAGRS

PositieNo.768

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.57%

Circulerende voorraad29,861,810.83728983

Maximale voorraad0

Totale voorraad42,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit11.438987598091936,2024-02-25

Laagste prijs0.05397609993815422,2016-12-08

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

