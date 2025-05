AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

NaamAGLD

PositieNo.417

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)28.24%

Circulerende voorraad77,310,001

Maximale voorraad96,000,000

Totale voorraad92,810,001

Circulatiesnelheid0.8053%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit7.62791577,2021-09-03

Laagste prijs0.20848210063010023,2022-11-09

Publieke blockchainETH

