Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

NaamAEVO

PositieNo.396

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.79%

Circulerende voorraad904,078,854.3280003

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.904%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.864534887652758,2024-03-28

Laagste prijs0.07600285060061822,2025-04-09

Publieke blockchainETH

