Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

NaamAES

PositieNo.5679

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad960,474,360.54

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.024899498212143312,2023-05-17

Laagste prijs0.000091078126583374,2024-11-27

Publieke blockchainMATIC

