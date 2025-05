AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NaamAERGO

PositieNo.478

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)11.60%

Circulerende voorraad479,999,995.7689212

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.9599%

Uitgiftedatum2018-12-18 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.6970735396414783,2025-04-16

Laagste prijs0.0161023174991,2020-03-13

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

