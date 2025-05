ACA

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

NaamACA

PositieNo.678

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.95%

Circulerende voorraad1,166,666,660

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,600,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.100866505762959,2022-01-25

Laagste prijs0.02536071740803947,2025-05-31

Publieke blockchainACALA

