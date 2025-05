ABOND

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

NaamABOND

PositieNo.2165

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad343,763,856.98

Maximale voorraad650,000,000

Totale voorraad455,803,142.7

Circulatiesnelheid0.5288%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.08104676105477272,2023-12-12

Laagste prijs0.000855833319246407,2025-03-31

Publieke blockchainBSC

