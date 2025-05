ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

NaamABEL

PositieNo.1309

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.09%

Circulerende voorraad101,193,984

Maximale voorraad225,180,000

Totale voorraad121,773,965

Circulatiesnelheid0.4493%

Uitgiftedatum2022-04-17 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven1.1 USDT

Hoogste prijs ooit1.5703190389504647,2024-01-12

Laagste prijs0.03026414280417002,2024-11-12

Publieke blockchainABEL

InleidingAbelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.