5IRE

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Naam5IRE

PositieNo.1669

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.05%

Circulerende voorraad1,327,083,902.3173406

Maximale voorraad1,500,000,000

Totale voorraad1,500,000,000

Circulatiesnelheid0.8847%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5080177927965925,2023-12-05

Laagste prijs0.000913013531232859,2025-04-07

Publieke blockchainETH

