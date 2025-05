3ULL

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Naam3ULL

PositieNo.1728

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad4,723,235,871

Maximale voorraad50,000,000,000

Totale voorraad15,318,741,774.012964

Circulatiesnelheid0.0944%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.010498957183248165,2023-12-16

Laagste prijs0.000275923973430748,2023-06-28

Publieke blockchainPLAYA3ULL

InleidingPLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.