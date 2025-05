2024PUMP

At 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

Naam2024PUMP

PositieNo.3856

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad2,024,202,420,242,024

Totale voorraad2,024,202,420,242,024

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.19216906373616904,2023-11-22

Laagste prijs0.000000006011257052,2024-09-27

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

