1CAT

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Naam1CAT

PositieNo.4010

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad5,000,000,000

Totale voorraad5,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.016101506977943353,2023-12-27

Laagste prijs0.000194261263790231,2025-04-09

Publieke blockchainETH

InleidingBitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.