MEXC DEX+ Serviceovereenkomst

Inleiding A) Deze DEX-serviceovereenkomst (“Overeenkomst”) is een contract tussen u (“u”, “uw” of “Gebruiker”) en MEXC Global (“wij”, “onze”, “ons” of “MEXC”). Hierin worden de algemene voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van het DEX-product van MEXC (hierna 'DEX' genoemd) en gerelateerde handelsdiensten via mexc.com of een van onze bijbehorende websites, applicatieprogrammeerinterfaces of mobiele applicaties (gezamenlijk het 'Platform'). B) De voorwaarden in deze Overeenkomst zijn aanvullend op de Gebruikersovereenkomst, het Privacybeleid, de Risicoverklaring of enige andere overeenkomst of publicatie met betrekking tot de DEX-producten van MEXC of gerelateerde handelsdiensten die van tijd tot tijd door MEXC kunnen worden gepubliceerd (gezamenlijk de "Juridische Documenten"). Als de voorwaarden in deze Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Juridische Documenten, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst. Voordat u gebruikmaakt van onze DEX-producten en gerelateerde diensten, dient u deze Overeenkomst en de Juridische Documenten zorgvuldig te lezen. C) Door gebruik te maken van de DEX-producten en gerelateerde handelsdiensten van MEXC (de “Dienst” of “Diensten”), wordt ervan uitgegaan dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst en de voorwaarden uiteengezet in de Juridische Documenten (inclusief eventuele herzieningen die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd) hebt gelezen, ermee hebt ingestemd en volledig hebt begrepen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze Overeenkomst of de Juridische Documenten, adviseren wij u om uw gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken. Door gebruik te blijven maken van de Diensten, wordt ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en de Juridische Documenten in hun geheel en onvoorwaardelijk. D) Houd er rekening mee dat bepaalde gebruikers die in specifieke rechtsgebieden wonen, mogelijk geen toegang hebben tot de Service. Hieronder vallen onder meer Noord-Korea, Cuba, Soedan, Syrië, Iran, het vasteland van China, Singapore, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Hongkong, de door Rusland gecontroleerde regio's van Oekraïne (momenteel inclusief de regio's de Krim, Donetsk en Loehansk), Sebastopol en Canada (samen aangeduid als 'Verboden Landen'). De bovenstaande lijst is niet-uitputtend en kan door MEXC eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

MEXC DEX+ producten en diensten A) De Diensten bestaan ​​uit aggregators waarmee u bepaalde Digitale Activa kunt ruilen via verschillende blockchainnetwerken (“Blockchains van Derden”). Bij het uitvoeren van de Diensten fungeert MEXC als een platform voor informatieweergave en als een agent die een verkoop- of kooporder plaatst (een 'Order') nadat u ons daartoe de juiste instructies hebt gegeven. MEXC garandeert echter niet dat dergelijke bestellingen worden voltooid en dat dergelijke bestellingen op tijd worden geplaatst. B) Digitale wallets kunnen verschillende gedecentraliseerde kenmerken van blockchaintechnologie hebben. Deze gedecentraliseerde diensten verschillen van bancaire financiële instellingen. U begrijpt en accepteert dat MEXC niet verantwoordelijk is voor de opslag van uw privésleutel en seedphrase. Uw persoonlijke sleutel en mnemonische zin zijn toevertrouwd aan een bevoegde externe dienstverlener. U gaat er verder mee akkoord en begrijpt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw MEXC-account en wachtwoord te handhaven en dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die worden uitgevoerd op uw MEXC-account (inclusief, maar niet beperkt tot, het bekendmaken van informatie, vrijgeven van informatie, online klikken voor toestemming of het indienen van verschillende regelovereenkomsten, online verlengen van overeenkomsten of het kopen van diensten, enz.). U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle acties en verklaringen die met uw accounts en wachtwoorden worden gedaan. C) U kunt uw persoonlijke digitale wallet koppelen om gebruik te maken van MEXC DEX+ diensten. In dergelijke gevallen worden de private key en mnemonic phrase uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid aangemaakt en opgeslagen. Noch MEXC, noch enige geautoriseerde externe dienstverleners hebben toegang tot uw wallet. U bent als enige verantwoordelijk voor alle transacties met uw wallet, ongeacht uw goedkeuring of autorisatie. U aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. D) Welke digitale activa in de uitgelichte vermeldingen van onze Services worden weergegeven, wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, hun rangschikking op door de sector erkende platforms voor gegevensanalyse van digitale activa, zoals coingecko.com, de prestaties van een digitaal actief op de Services en ons beleid met betrekking tot de uitgelichte vermeldingen. U begrijpt en accepteert dat wij geen digitale activa onderschrijven of promoten via de getoonde vermeldingen. Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken Digitale Activa toe te voegen, te wijzigen, bij te werken of te verwijderen uit de getoonde vermeldingen of de Diensten. E) U stemt ermee in dat u de Diensten uitsluitend voor legitieme doeleinden zult gebruiken en dat u de Diensten niet zult gebruiken als middel om de Toepasselijke Wetgeving niet na te leven. U stemt er tevens mee in dat u zich zult houden aan deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden, alle regels, voorwaarden en alle andere mededelingen of relevante overeenkomsten die van tijd tot tijd door MEXC worden gepubliceerd en bijgewerkt, inclusief aankondigingen, procedurele instructies, risico-openbaarmakingen en andere regels en voorwaarden. F) U gaat ermee akkoord en accepteert dat de Service een vroege versie van het product is en nog niet volledig is gecontroleerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u ondervindt en zijn ook niet verplicht om verlies van Digitale Activa aan u te compenseren of schadeloos te stellen in verband met het gebruik van dergelijke prototypeproducten of -diensten.

Kosten en heffingen A) Tijdens uw toegang tot en gebruik van de Diensten kunnen er diverse gaskosten in rekening worden gebracht. De gaskosten die via de Diensten op blockchains van derden worden gegenereerd, zijn voor uw rekening. B) Kosten voor protocollen van derden. Er kunnen ook andere protocolkosten van derden in rekening worden gebracht tijdens uw toegang tot en gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw overdracht van Digitale Activa. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten die deze derde partijen aan protocollen verbinden. C) Servicekosten. Houd er rekening mee dat MEXC momenteel geen kosten (“Servicekosten”) in rekening brengt, maar wij behouden ons het recht voor om u in de toekomst Servicekosten in rekening te brengen. Wij kunnen u bepaalde Servicekosten in rekening brengen voor het verlenen van de Diensten aan u. De Servicekosten kunnen een percentage zijn van het bedrag dat u via de Services betaalt. Wij brengen de toepasselijke Servicekosten in mindering op uw transactiebedrag als betaling voor uw gebruik van de Diensten. De tarieven voor de service worden van tijd tot tijd op ons platform gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor om de tarieven, indien van toepassing, naar eigen goeddunken bij te werken.

Risicodisclaimer A) De Diensten maken het mogelijk om te handelen in zeer complexe en volatiele financiële instrumenten. Handelen in deze instrumenten kan u blootstellen aan een aantal risico's, waaronder, maar niet beperkt tot, cyberbeveiligingsrisico's en het risico op verliezen. Wij raden u aan om uzelf bewust te maken van de betrokken risico's. Door gebruik te maken van de Diensten wordt ervan uitgegaan dat u zich bewust bent van de risico's die hieraan verbonden zijn. B) U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer u uw digitale activa inwisselt of opvraagt, de tijd die het daadwerkelijk duurt voordat u de digitale activa in uw digitale portemonnee ontvangt, kan variëren en dat de digitale activa die u in uw digitale portemonnee ontvangt en weergeeft, definitief zijn. MEXC is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het voorgaande. C) U stemt ermee in dat u alle verliezen draagt ​​die voortvloeien uit uw eigen schuld of fout, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het niet naleven van de transactie-instructies, het niet tijdig uitvoeren van transacties via onze Diensten, het vergeten of lekken van de beveiligingsinstellingen van uw account, het kraken van wachtwoorden, het binnendringen of hacken van uw computer door anderen en/of het invoeren van het verkeerde adres om digitale activa over te dragen of te ontvangen. D) Door gebruik te maken van de dienst door het koppelen van een wallet die niet wordt beheerd door MEXC of haar geautoriseerde externe dienstverleners, erkent u en stemt u ermee in dat u alle gevolgen en aansprakelijkheden draagt ​​die voortvloeien uit alle transacties die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Noch MEXC, noch haar geautoriseerde externe dienstverleners zijn aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade of ongeautoriseerde transacties die hieruit voortvloeien. E) U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u bij gebruik van de Diensten toegang kunt krijgen tot en gebruik kunt maken van blockchains van derden. MEXC is niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van of toegang tot blockchains van derden. MEXC is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit contractuele kwetsbaarheden, hackincidenten, opschorting, stopzetting of beëindiging van de bedrijfsvoering, faillissement, abnormale opschorting of stopzetting van de activiteiten van derden op het gebied van blockchain of andere potentiële risico's. Bovendien stemt u ermee in alle verliezen te dragen die u als gevolg van de hierboven genoemde risico's lijdt. Als u verlies lijdt als gevolg van de hierboven genoemde risico's, begrijpt en stemt u ermee in dat alle digitale activa die mogelijk in uw digitale portemonnee zijn opgeslagen, permanent verloren kunnen gaan. F) De Service kan ook links of functionaliteit bevatten om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van websites van derden (“Websites van derden”) en applicaties (“Applicaties van derden”), of op een andere manier inhoud, gegevens, informatie, diensten, applicaties of materialen van derden (“Materialen van derden”) weer te geven, op te nemen of beschikbaar te stellen. Eventuele links naar websites van derden in de Diensten betekenen niet dat MEXC de producten, diensten, informatie en disclaimers die daarin worden aangeboden, onderschrijft. MEXC garandeert dan ook niet dat de informatie daarin juist is. Wanneer u op een link naar een website of applicatie van een derde klikt of deze opent en gebruikt, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden (inclusief privacybeleid/kennisgevingen) van een andere website of bestemming, ook al waarschuwen wij u niet dat u onze diensten hebt verlaten. Dergelijke websites, applicaties en materialen van derden vallen niet onder de controle van MEXC en kunnen ‘open’ applicaties zijn waarvoor geen verhaal mogelijk is. MEXC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites, applicaties en materialen van derden. MEXC biedt links naar deze websites en toepassingen van derden uitsluitend aan voor uw gemak en controleert, keurt, bewaakt, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot websites of toepassingen van derden, hun producten of diensten of bijbehorende materialen van derden. U gebruikt alle links op websites, in applicaties en in materialen van derden op eigen risico. MEXC is niet aansprakelijk voor enig verlies dat ontstaat door uw gebruik van dergelijke producten en diensten van derden op websites en applicaties van derden. MEXC en elke website en applicatie van derden zijn onafhankelijke juridische entiteiten en deze overeenkomst vormt geen enkele vorm van agentschap, partnerschap of samenwerkingsrelatie tussen de partijen. MEXC en elke website en applicatie van derden zijn verantwoordelijk voor hun respectievelijke vorderingen, schulden en geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van hun respectievelijke contracten en overeenkomsten. G) Storingen in blockchainsystemen van derden. U begrijpt en stemt ermee in dat indien MEXC of een Blockchain(s) van derden niet naar behoren kan functioneren of de Diensten worden onderbroken vanwege de volgende omstandigheden, en u de Diensten niet kunt gebruiken of geen opdrachten kunt geven of gerelateerde handelingen of transacties kunt uitvoeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen, vertragingen, onderbrekingen, het niet reageren van het systeem, vertraagde reactie van het systeem of andere abnormale en/of onverwachte omstandigheden, MEXC niet aansprakelijk is voor enig Verlies. Deze omstandigheden omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot: Derde partij Blockchain(s) schort haar activiteiten op, staakt deze en/of beëindigt deze, sluit deze en/of schort deze op abnormale wijze op of beëindigt deze;

Opschorting van de dienst als gevolg van onderhoud zoals aangekondigd door MEXC of derde partij Blockchain;

Het systeem slaagt er niet in gegevens te verzenden;

Overmachtsgebeurtenis(sen) die leiden tot de opschorting van de Blockchain van derden;

Onderbreking of vertraging van de dienstverlening van een Blockchain vam eem derde partij als gevolg van hacking, computervirussen, technische aanpassingen of storingen, website-upgrades, bankproblemen, tijdelijke sluitingen als gevolg van wettelijke of overheidsvoorschriften; enz.;

Onderbreking of vertraging van de dienstverlening van een Blockchain van een derde partij als gevolg van beschadiging, defectheid of het niet normaal functioneren van het computersysteem;

Verliezen die voortvloeien uit technische problemen die niet kunnen worden voorspeld of opgelost door de bestaande technologie in de sector;

Verliezen die u of andere derden lijden en die voortvloeien uit de schuld of vertraging van de derde partij;

Verliezen die u of andere derden lijden die voortvloeien uit wijzigingen in wetten, regelgeving en/of overheidsbesluiten;

Verliezen die u of andere derden lijden en die voortvloeien uit overmachtssituaties die worden veroorzaakt door onvoorzienbare, onvermijdelijke en/of onoplosbare objectieve omstandigheden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de hierboven genoemde redenen kunnen leiden tot abnormale transacties, prijsschommelingen, marktschommelingen, marktonderbrekingen en andere mogelijke abnormale omstandigheden. U beseft ook dat de hierin opgenomen risico-openbaarmakingsverklaring niet volledig of uitputtend is en kan zijn. MEXC kan weigeren uw opdrachten uit te voeren op basis van de feitelijke omstandigheden. Bovendien begrijpt en stemt u ermee in dat MEXC niet aansprakelijk is voor enig verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met een van de hierboven genoemde omstandigheden. Speciale herinnering: Door gebruik te maken van onze Diensten, wordt ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met het zelf beheren van de mogelijke risico's daarvan, het beoordelen van de waarde en de risico's van investeringen in Digitale Activa en het dragen van de mogelijke financiële risico's van verlies van al uw investeringen. U wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het in overweging nemen van uw eigen financiële omstandigheden en risicobereidheid voordat u met margehandel begint. U bent zich bovendien duidelijk bewust van de risico's van beleggen in digitale activa. U begrijpt dat u winst kunt maken of verlies kunt lijden wanneer u zich bezighoudt met margehandel in digitale activa. In de risicowaarschuwing in deze overeenkomst worden niet alle risico's opgesomd die gepaard gaan met margehandel in digitale activa. Wij adviseren u om dit goed te begrijpen en u eraan te herinneren dat dergelijke beleggingen hoge risico's met zich mee kunnen brengen en dat verstandige beleggingen worden aanbevolen.

Geen financieel advies A) U erkent dat uw gebruik van onze Diensten op ons Platform geheel vrijwillig is, gebaseerd op uw eigen economische situatie en uw kennis van de relevante risico's. Beide zijn op geen enkele wijze gerelateerd aan ons of een derde partij. B) Alle handelingen die wij met u verrichten, vinden plaats op basis van 'alleen uitvoering', 'niet-geadviseerd' en 'zoals het is'. U dient voor uw investeringen op uw eigen onafhankelijke oordeel te vertrouwen en kunt niet van ons verlangen dat wij u beleggingsadvies verstrekken over transacties. MEXC heeft geen verplichting om uw beleggingsadvies te geven.

Beperkte aansprakelijkheid A) MEXC garandeert niet de prestaties van de Dienst en u bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen due diligence bij het gebruik van onze Diensten. U erkent en accepteert dat eventuele verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit de risico's bij het gebruik van de Diensten volledig door uzelf gedragen worden en dat MEXC hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. U erkent dat u verliezen kunt lijden bij het handelen in DEX en u stemt ermee in dat u al deze verliezen uitsluitend voor uw rekening neemt. B) U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle aansprakelijkheden, verliezen of kosten van welke aard of aard dan ook die wij kunnen oplopen als gevolg van het niet nakomen van uw verplichtingen, alsmede in verband met het handelen van MEXC in overeenstemming met uw orders of op een wijze die is toegestaan ​​krachtens deze Overeenkomst, de Gebruikersovereenkomst en alle andere regels of overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van onze Diensten die wij van tijd tot tijd kunnen publiceren. C) U stemt ermee in en erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten of uitgaven die u lijdt als gevolg van uw onvermogen om een ​​transactie uit te voeren of een oorzaak die buiten onze redelijke controle valt en waarvan de gevolgen buiten onze redelijke controle vallen om te voorkomen. D) U begrijpt en stemt ermee in dat de totale aansprakelijkheid van MEXC de servicekosten die MEXC van u heeft ontvangen, niet zal overschrijden.