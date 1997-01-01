MEXC MasterCard
Laten we een MEXC MasterCard aanvragen en deze opwaarderen met je cryptosaldo
Aanvraagregels
Nu aanmelden
1
Wereldwijde consumptie
Nu aanmelden
1
Gebruik het voor je online aankopen wereldwijd
Vul op elk moment je cryptosaldo aan
Maak een kaart in slechts 3 stappen
Online aanvragen
Om online een MasterCard aan te vragen via de MEXC-website, moet je geavanceerde KYC voltooien en een paspoort en persoonlijke foto verstrekken.
Activeer online
Nadat de aanvraag is goedgekeurd, kun je je MEXC MasterCard online activeren en de kaart opladen via je MEXC-account.
Kaart staat klaar
Je MEXC MasterCard is nu geactiveerd. Je kunt je MEXC MasterCard gebruiken voor consumptie.
Voordelen
Eenvoudiger
Online aanvragen, geen afspraak nodig.
De virtuele kaart kan onmiddellijk worden gebruikt.
Veiliger
3D Secure (3DS) zorgt voor de veiligheid van je transacties.
Ontvang real-time meldingen op je smartphone voor elke transactie en weet altijd hoe je geldstromen verlopen.
Handiger
Deze kaart ondersteunt wereldwijd online winkelen via het MasterCard-netwerk.