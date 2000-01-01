Word onderdeel van het wereldwijde netwerk van goed presterende P2P traders die MEXC aandrijven
Exclusief programma voor proactieve P2P traders
Plaats concurrerende advertenties, zorg dat de markten liquide blijven en geef het MEXC-ecosysteem de mogelijkheid om gegarandeerde maandelijkse beloningen te ontgrendelen.
Laat je P2P-bedrijf met ons groeien
Ontvang maandelijkse beloningen tot wel 1.000 USDT voor het bieden van liquiditeit op MEXC P2P
Voordelen
Gegarandeerde maandelijkse beloningen
Blijf actief, plaats advertenties en zorg voor liquiditeit tegen concurrerende prijzen. Ontvang maandelijks vaste USDT-uitbetalingen op basis van je prestaties.
Verhoogde zichtbaarheid
Krijg voorrang bij plaatsing op de P2P-marktplaats om de orderstroom te vergroten en je handelspositie te vergroten.
Toegewijde accountondersteuning
Krijg direct toegang tot een regionale MEXC-vertegenwoordiger voor onboarding, geschillenbeslechting en persoonlijke service.
Hoe je inkomsten kunt verdienen
Blijf actief, zorg dat je advertenties concurrerend blijven en zorg voor consistente prestaties om hogere uitbetalingen te ontgrendelen.
Activiteit verhogen
Zorg dat je consistent online blijft om het bereik en de betrokkenheid van je advertentie te vergroten.
Vergroot het advertentieconcurrentievermogen
Zorg voor betere prijzen om meer kopers aan te trekken en handel te stimuleren.
Verhoog het voltooiingspercentage
Zorgt voor snelle reactietijden en goede service om het vertrouwen van gebruikers te winnen.
Hoe meer je bijdraagt, hoe meer je verdient.
Je kunt maximaal 1000 USDT per maand verdienen. Het uiteindelijke beloningsbedrag varieert per markt en kan worden herzien.
Wie kan zich aanmelden?
Een actieve P2P trader op zoek naar stabiele maandelijkse beloningen door regelmatig advertenties te plaatsen
Een verkoper op een andere beurs op zoek naar betere zichtbaarheid en prikkels
Een individuele trader klaar om van afnemer naar maker te gaan en te beginnen met het verdienen van geld via advertentieactiviteiten
Een marktgroeipartner gebruikers helpen aan boord komen en het brengen van organisch volume in ons P2P-ecosysteem
Klaar om te beginnen met verdienen met MEXC?
Hoe werkt het?
1
Toepassen
Vul het aanvraagformulier in en voeg bewijsstukken van handelsactiviteiten via een ander platform bij, inclusief het recente handelsvolume. Hiermee kunnen wij je ervaring en betrouwbaarheid beoordelen.
2
Aanvraagbeoordeling
Ons team beoordeelt de inzendingen wekelijks. Vanwege programmabeperkingen worden er per markt slechts een beperkt aantal handelaren geaccepteerd. Zo blijft de duurzaamheid van de beloning gewaarborgd.
3
Accepteren en onboarden
Aanvragen worden wekelijks beoordeeld. Om de integriteit van het programma te behouden, is deelname beperkt tot een select aantal verkopers per regio.
4
Begin met verdienen
Begin met het regelmatig plaatsen van verkoopadvertenties tegen concurrerende prijzen om in aanmerking te blijven komen en je maandelijkse liquiditeitsbeloningen te ontvangen.
Ontdek het MEXC Liquidity Partner Programma
Wil je meer informatie, neem dan rechtstreeks contact op met je MEXC-vertegenwoordiger.