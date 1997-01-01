Word een geverifieerde trader

Verkrijg een concurrentievoordeel op de markt, trek meer orders aan en geniet van verbeterde voordelen

banner
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-one.svg

Verkopersportaal

Het Verkopersportaal biedt extra handelstools waarmee je advertenties en bestellingen efficiënter kunt beheren.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-two.svg

Geverifieerde badge

Een unieke geverifieerde badge zal naast je P2P-bijnaam worden toegevoegd om je merkgeloofwaardigheid te vergroten.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-three.svg

Toegewijde klantenservice

Een toegewijd klantenservicekanaal is dag en nacht beschikbaar voor snelle reacties en oplossingen voor je problemen.

Vergelijking van voordelen

Geverifieerde handelaar
Reguliere gebruiker

Basisfuncties

Verkoopadvertenties publiceren
Koopadvertenties publiceren
Weergave van prioriteitsadvertentie
Speciale badge
Klantenservice
Prioriteit
Basis

Geavanceerde functies

Verkopersportaal
Uitgelichte advertenties

Handelslimieten

Aantal koopadvertenties (per fiat/crypto)
5
2
Aantal verkoopadvertenties (per fiat/crypto)
5
2
Maximaal bedrag per advertentie
$100,000
$10,000
Totaal aantal onvolledige orders
20
5

Om de verkoperstatus aan te vragen, moet je eerst aan de volgende vereisten voldoen

Voor meer details over handelaren, ga je naar [Aankondiging MEXC P2P-handelaarswerving]
Sms-verificatie
E-mailverificatie
Geavanceerde KYC
Belangrijke opmerking: Het indienen van een aanvraag garandeert niet dat je aanvraag wordt goedgekeurd. Alle aanvragen worden onderworpen aan een streng beoordelingsproces en goedkeuring wordt verleend op basis van naleving, handelsactiviteit en naleving van het platformbeleid. Het voldoen aan de minimumcriteria alleen is geen garantie voor acceptatie. Elke betrokkenheid bij frauduleuze activiteiten, 'wash trading' of beleidsovertredingen leidt tot onmiddellijke diskwalificatie. Het beoordelingsproces kan tot 7 werkdagen duren.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik de geavanceerde KYC-verificatie voltooien?

Om een veilige en betrouwbare handelsomgeving te garanderen en de hoge mate van geloofwaardigheid van MEXC P2P te handhaven, moeten aanvragers voldoen aan de voltooiing van de Geavanceerde KYC-verificatie.