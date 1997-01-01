Volg de tutorial en voltooi je eerste P2P-aankoop voor een willekeurig bedrag om een Futures-bonus van 3 USDT te ontvangen.
Verzamel minstens 100 USDT aan P2P-aankopen binnen 7 dagen na je eerste aankoop om een Futures-bonus van 8 USDT te ontvangen.
Voltooi een spottransactie van een willekeurig bedrag en ontvang een Futures-bonus van 1 USDT.
Voltooi een futures-transactie van een willekeurig bedrag en ontvang een Futures-bonus van 3 USDT.
Nodig vrienden uit om een MEXC-account aan te maken. Als je vrienden binnen 7 dagen na registratie 100 USDT verzamelen aan P2P-aankopen, ontvangen zowel jij als je vrienden een Futures-bonus van 5 USDT.
Nieuwe gebruikers maken kans op een beloningspot van 10,000 USDT om hun handelsreis mee te beginnen.