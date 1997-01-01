Evenementregels

1 . We zullen de winnaars per e-mail contacteren om verzendinformatie te verkrijgen

2 . Na afloop van het evenement wordt gecontroleerd of je in aanmerking komt. Gebruikers die niet voldoen aan de locatievereisten komen niet in aanmerking voor beloningen.

3 . Alleen stortingen via een bankkaart/creditcard, bankoverschrijving of geldstorting worden meegerekend voor dit evenement.

4 . Nieuwe gebruikers zijn gebruikers die na de start van het evenement voor het eerst een MEXC-account hebben aangemaakt.

5 . Stortingen van geldige genodigden via een bankkaart, creditcard, bankoverschrijving of geldstorting worden omgezet naar de bijbehorende USDT-waarde op het moment van de storting en tellen mee voor je leaderboard-score.

6 . MEXC zal alle gebruikers streng beoordelen. Het gebruik van technische methoden zoals scripts, bots, herhaalde acties of automatisering voor accountregistratie of -activiteiten leidt direct tot diskwalificatie. Deze regel geldt zelfs wanneer ongepaste methoden slechts in bepaalde fasen van registratie of deelname worden toegepast. Daarnaast worden gebruikers die misleidende SEO-technieken toepassen, zoals zoekwoorden als "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" of "MEXC OTC", tevens gediskwalificeerd voor het evenement.

7 . Deze regels treden in werking op . MEXC behoudt zich het recht voor om de evenementvoorwaarden te herzien en de nodige maatregelen te nemen, ook tegen gebruikers en hun activa, in geval van kwaadwillig gedrag of misbruik van het platform.

8 . Alle deelnemers moeten zich strikt houden aan de MEXC Servicevoorwaarden. MEXC behoudt zich het recht voor om gebruikers die betrokken zijn bij fraude of misbruik, zoals het registreren van meerdere accounts of andere illegale activiteiten, te diskwalificeren van het evenement.

9 . MEXC behoudt de uiteindelijke interpretatierechten van deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en het evenement zonder voorafgaande kennisgeving kan worden geannuleerd. Blijf up-to-date door regelmatig de laatste voorwaarden en evenementdetails te controleren.