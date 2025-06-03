Evenementregels

1 . Dit evenement is alleen toegankelijk voor gebruikers die de KYC-verificatie hebben voltooid. Je kunt je verificatiestatus hier controleren.

2 . Dit evenement is alleen toegankelijk voor gebruikers die crypto kopen met JPY via een creditcard/betaalpas of bankoverschrijving.

3 . Nieuwe gebruikers zijn gebruikers die nog nooit een storting hebben gedaan op MEXC. Doe je eerste crypto-aankoop van minimaal 100 USDT om 10 USDT te ontvangen. Er kunnen maximaal 400 beloningen worden toegekend, op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

4 . Elke week worden gebruikers gerangschikt op basis van hun totale crypto-aankopen in JPY via creditcard/betaalpas of bankoverschrijving. Het bedrag wordt omgerekend naar het equivalent in USDT. De top 10-gebruikers ontvangen de volgende cashbackbeloningen: De 1e plaats ontvangt 300 USDT; de 2e en 3e plaats ontvangen ieder 150 USDT; en de 4e tot en met 10e plaats ontvangen ieder 50 USDT. Als er sprake is van een gelijk aantal aankopen, wordt de rangschikking bepaald op basis van het aantal transacties. Gebruikers met meer transacties krijgen een hogere rangschikking.

5 . Na afloop van het evenement wordt gecontroleerd of je in aanmerking komt. Gebruikers die niet voldoen aan de locatievereisten komen niet in aanmerking voor beloningen.

6 . MEXC zal alle gebruikers streng beoordelen. Het gebruik van technische methoden zoals scripts, bots, herhaalde acties of automatisering voor accountregistratie of -activiteiten leidt direct tot diskwalificatie. Deze regel geldt zelfs wanneer ongepaste methoden slechts in bepaalde fasen van registratie of deelname worden toegepast. Daarnaast worden gebruikers die misleidende SEO-technieken toepassen, zoals zoekwoorden als "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" of "MEXC OTC", tevens gediskwalificeerd voor het evenement.

7 . Deze regels treden in werking op 0. MEXC behoudt zich het recht voor om de evenementvoorwaarden te herzien en de nodige maatregelen te nemen, ook tegen gebruikers en hun activa, in geval van kwaadwillig gedrag of misbruik van het platform.

8 . De beloningen worden binnen 7 werkdagen na afloop van de evenementencyclus uitgekeerd en toegekend op basis van de uiteindelijke rangschikking.

9 . Alle deelnemers moeten zich strikt houden aan de MEXC Servicevoorwaarden. MEXC behoudt zich het recht voor om gebruikers die betrokken zijn bij fraude of misbruik, zoals het registreren van meerdere accounts of andere illegale activiteiten, te diskwalificeren van het evenement.

10 . MEXC behoudt de uiteindelijke interpretatierechten van deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en het evenement zonder voorafgaande kennisgeving kan worden geannuleerd. Blijf up-to-date door regelmatig de laatste voorwaarden en evenementdetails te controleren.