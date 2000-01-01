Ontvang een futures-positie van gelijke waarde bij een succesvolle storting
Creditcard/betaalpas
Fiatstorting
Bankoverschrijving
Claim de Futures-bonus en open een positie
Claim na het afronden van de betaling je Futures-bonus en open een positie. Je kunt het handelspaar en de richting selecteren.
Evenementregels
Regels voor beloningsverdeling
• Alleen stortingen via creditcard/betaalkaart, bankoverschrijving of fiatstorting komen in aanmerking. Betalingen van derden en interne overschrijvingen worden niet ondersteund.
• Beloningen worden omgezet in USDT op basis van de equivalente USDT-waarde op het moment dat de order wordt voltooid (niet op het moment dat de order wordt geplaatst).
• De beloningsuitkering eindigt op: ()
• Om deel te nemen aan het evenement moet het minimale orderbedrag hoger zijn dan 100 USDT.
• Het minimale Futures- orderbedrag moet worden gehaald om de beloning te claimen. Claims worden afgewezen als niet aan deze vereiste wordt voldaan.
• Zodra gebruikers hun claim hebben ingediend, ontvangen ze een bonus die gelijk is aan 2% van de storting (maximaal 500 USDT). Hiermee wordt automatisch een positie geopend in de modus Geïsoleerde Marge tegen de marktprijs in een van de zes USDT-M Futures-paren.
• Gebruikers met openstaande posities of openstaande orders in hetzelfde paar kunnen geen claim indienen. Controleer je Futures-wallet voordat je een claim indient.
Regels voor het gebruik van Futures airdrop-posities
1.Claim de Futures positie-airdrop op de evenementenpagina en ga vervolgens naar de Futures-handelspagina om deze direct te bekijken.
2.Gebruikers kunnen marge toevoegen aan de positie-airdrop om de potentiële winst te vergroten, TP/SL-orders instellen of de positie sluiten. Als je positie airdrop na het sluiten winst oplevert, wordt de gerealiseerde PNL bijgeschreven op de Futures-account van de gebruiker. De resterende marge van de airdrop wordt echter automatisch ingetrokken. Als de positie-airdrop verlies oplevert (zonder marge toe te voegen), is het maximale verlies beperkt tot de positie-airdrop zelf. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de officiële richtlijnen./nl-NL/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Verificatieregels
1. Gebruikers moeten storten met hun eigen betaalmethode. Zorg ervoor dat de referentiecode bij stortingen via bankoverschrijving correct wordt ingevoerd.
2. MEXC implementeert strenge verificatieprocedures voor alle gebruikers. Elke vorm van technische manipulatie, waaronder maar niet beperkt tot elektronische scripts, bots, herhalende acties of geautomatiseerde accountregistraties, leidt tot onmiddellijke diskwalificatie. Dit beleid is strikt van toepassing, zelfs wanneer dergelijke methoden slechts in bepaalde fasen van inschrijving of deelname worden toegepast. Daarnaast zullen gebruikers die betrapt worden op misleidende SEO-praktijken, met name degenen die trefwoorden zoals "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" of "MEXC OTC" gebruiken, ook gediskwalificeerd worden voor het evenement.
3. MEXC behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke voorwaarden van dit evenement te interpreteren en passende maatregelen te nemen tegen kwaadaardige activiteiten of misbruik van het platform.
4. Alle deelnemende gebruikers moeten zich strikt houden aan de MEXC Servicevoorwaarden. MEXC behoudt zich het recht voor om gebruikers die zich schuldig maken aan frauduleuze of misbruikende activiteiten tijdens het evenement, zoals het registreren van meerdere accounts of het deelnemen aan activiteiten met illegale of frauduleuze bedoelingen, te diskwalificeren.
5. MEXC behoudt zich het recht voor op de uiteindelijke interpretatie van deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en het evenement zonder voorafgaande kennisgeving kan worden geannuleerd. Gebruikers worden aangemoedigd om op de hoogte te blijven van de nieuwste evenementvoorwaarden.
6. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de MEXC Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze voorwaarden voorrang.