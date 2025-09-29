XRP koers onder druk door whales die orders stapelen onder $3

ExchangeDEX+
De XRP koers staat nu rond $2,78. In de afgelopen 24 uur steeg de waarde met 0,43%, maar over de afgelopen week daalde de koers met 7,28%. Op maandbasis staat XRP 6,33% lager. Het all-time high ligt nog steeds op $3,84. In dezelfde periode zijn er meerdere liquidaties van long posities geweest, vaak boven $40 miljoen, met een uitschieter van bijna $80 miljoen. Dit wijst op hoge volatiliteit en sterke activiteit van whales in deze prijszones. De vraag is of deze concentratie van liquiditeit genoeg is om de XRP koers in balans te houden of dat er een doorbraak komt. XRP koers krijgt steun tussen $2,80 en $3,00 Heatmaps tonen dat de grootste koopinteresse zich verzamelt in het gebied tussen $2,80 en $3,00. Hier stapelen orders zich op wanneer de prijs naar beneden beweegt. Dit is de sterkste steun sinds augustus, toen XRP voor het eerst de grens van $3,20 testte. Boven $3,10 is de orderdichtheid dunner, waardoor de weerstand veel minder sterk is. Dit creëert een duidelijke asymmetrie. Aan de onderkant duwen kopers de koers omhoog, terwijl verkopers minder tegendruk ervaren zodra de prijs boven $3,10 uitkomt. De toename van liquiditeit in dit gebied geeft aan dat veel traders anticiperen op herhaalde tests van deze zone. Terwijl de koers de afgelopen sessies zijwaarts bewoog, bleven de orders zich ophopen. Dit suggereert dat de onderkant van het orderboek veel sterker gevuld is dan de bovenkant. Liquidaties lopen op bij long posities De druk op leveraged posities heeft geleid tot forse liquidaties. De data laat meerdere pieken boven $40 miljoen zien in de afgelopen weken. Deze liquidaties ontstonden vaak bij terugvallen vanaf $3,50 naar de regio rond $3,00. De grootste liquidatie bereikte meer dan $80 miljoen en viel samen met een afwijzing net onder de $4. Zulke spikes versterken de daling omdat posities automatisch worden gesloten en extra verkoopdruk veroorzaken. Short liquidaties bleven daarentegen beperkt en onregelmatig, wat aangeeft dat vooral long traders onder druk staan. Ondanks deze zware klappen keren kopers telkens terug rond $2,90. Meerdere liquidatierondes vonden daar tijdelijke stabilisatie, wat deze zone nog belangrijker maakt voor de huidige marktstructuur. Whales sturen liquiditeit onder $3 De positionering van whales speelt een doorslaggevende rol in dit patroon. Grote orders blijven zich ophopen onder de grens van $3. Dit wijst erop dat whales actief liquiditeit opzoeken waar veel leveraged longs zijn geconcentreerd. In eerdere fasen zagen we herhaaldelijk dat whales juist in deze zones toesloegen. Door de liquidaties op te vangen en grote orders te plaatsen, konden zij liquiditeit goedkoop kopen. Boven $3,20 blijven whales opvallend passief. Er is nauwelijks sprake van versterkte weerstand, waardoor het lijkt dat hun focus vooral ligt op het benutten van long clusters onder $3. Dit gedrag wijst erop dat whales de korte termijn domineren door gericht in te spelen op de liquiditeit die ontstaat door geforceerde verkopen. Het vergroot de kans dat de koersbewegingen voorlopig in dit nauwe gebied blijven. BREAKING:#XRP LIQUIDITY IS STACKING UP BELOW $3. WHALES ARE HUNTING LONGS… pic.twitter.com/6gCYOVKDhj — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 26, 2025 Markt gedefinieerd door liquiditeitsclusters Het samenspel tussen drie factoren bepaalt de huidige dynamiek. Allereerst is er de concentratie van liquiditeit tussen $2,80 en $3,00. Ten tweede zijn er de herhaalde long liquidaties die telkens nieuwe verkoopgolven veroorzaken. Tot slot is er de actieve rol van whales die dit proces versterken door grote kooporders te plaatsen net onder de $3. Zolang deze drie krachten elkaar in evenwicht houden, blijft de XRP koers gebonden aan dit smalle prijsbereik. Pas wanneer een van deze pijlers breekt, bijvoorbeeld door uitgeputte kopers of een verschuiving in whale activiteit, kan er een uitbraak plaatsvinden. Vooruitblik voor de XRP markt De huidige situatie rond XRP wordt gekenmerkt door een actuele koers van $2,78, sterke steun net onder $3, zware liquidaties van long posities en gerichte acties van whales. Deze combinatie houdt de markt in een smalle bandbreedte. De komende weken zal duidelijk worden of de koopinteresse rond $2,80 tot $2,95 standhoudt of dat whales de koers verder duwen richting lagere niveaus. XRP koers onder druk door whales die orders stapelen onder $3

By: Coinstats
2025/09/29 21:46
