Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand. Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren. Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves. Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy. Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in "safe assets" (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude. CEO Ardoino zei eerder dat USDT "één van de meest juridisch betrokken stablecoins" is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. 