Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
CHZ Frenzy
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

By: Coinstats
2025/10/01 03:46
Bitcoin
BTC$101,834.59-1.31%
Wink
LIKE$0.00534+0.81%
OP
OP$0.3991-5.60%
COM
COM$0.005936+1.02%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

Top Cryptocurrency to Buy Under $0.1 This Month? This New Crypto Could Surge 650%

Top Cryptocurrency to Buy Under $0.1 This Month? This New Crypto Could Surge 650%

More traders are currently seeking cheap tokens with actual utility particularly those that remain below the mark of $0.1. One project in DeFi development has taken the centre stage of that discussion this month. According to the analysts the set up resembles multiple early bull-run winners and analysts place predictions on a potential move of […]
TOP Network
TOP$0.000096--%
1
1$0.01889-15.02%
Moonveil
MORE$0.00393-4.58%
Share
Cryptopolitan2025/11/13 00:00
Bitcoin Loans Usher In a New BTC Era – Bitcoin Hyper Tipped as the Next 1000x Crypto

Bitcoin Loans Usher In a New BTC Era – Bitcoin Hyper Tipped as the Next 1000x Crypto

What to Know: Bitcoin loans mark a shift from passive holding to active $BTC deployment, broadening access and reinforcing Bitcoin’s monetary role.  Active $BTC lending can tighten liquidity loops: more collateralization, deeper markets, and stronger institutional incentives to hold $BTC.  Bitcoin Hyper aims to make $BTC fast and programmable via an SVM-based Layer 2 with ZK settlement to Bitcoin.  $HYPER’s strong presale momentum and large whale purchases fit perfectly into the current $BTC-focused cycle – one that’s fueled by real utility rather than pure hype. A Canadian Bitcoin-native company just issued its first Bitcoin-backed loan. That’s not a small tweak to the status quo. It’s a signal that $BTC is edging from ‘digital gold’ into an active financial asset, one that non-crypto users can finally access through a familiar product: lending. The firm’s goal is simple: accumulate $BTC and deploy it productively, yet the implication is big. More ways to borrow and build with Bitcoin usually mean stronger demand, deeper liquidity, and a broader user funnel. This design shift matters because utility beats narrative over a full cycle. Loans let institutions put idle $BTC to work and give businesses a way to leverage $BTC without selling it. The feedback loop is obvious: lending platforms attract borrowers, borrowers source $BTC, hodlers see new yield paths, and liquidity improves for everyone. Every service that treats $BTC as collateral, rather than a speculative asset, boosts its monetary credibility. That sets a timely backdrop for Bitcoin Hyper ($HYPER), a $BTC-centric Layer 2 project built to make Bitcoin fast, programmable, and dApp-ready, and one many investors are already eyeing as the next 1000x crypto. If Bitcoin is stepping into mainstream finance, a chain that bridges $BTC into high-throughput smart contracts sits right in the slipstream. Bitcoin Hyper ($HYPER) Turns $BTC Into A High-Speed, Programmable Asset Bitcoin Hyper ($HYPER) proposes a Bitcoin Layer-2 that uses an SVM-based execution environment, canonical bridging, and ZK proofs to move $BTC at near-instant speed with low fees. The aim is to retain Bitcoin-grade security while unlocking staking, DeFi, and on-chain apps for $BTC itself. This approach directly addresses a pain point that lending alone can’t solve: throughput and programmability on Bitcoin. If loans expand demand for $BTC as collateral, a performant L2 expands what that collateral can actually do. The flow is straightforward. Users bridge $BTC, transact on Layer 2 with high throughput, then periodically settle back to Bitcoin L1 with cryptographic proofs. In practice, that means cheaper payments, faster markets, and room for dApps that rely on programmability without compromising the trust people expect from Bitcoin. The more services reference $BTC, like the newly launched loans, the more a generalized execution layer becomes useful for builders who prefer to stay within the Bitcoin ecosystem rather than porting value elsewhere. Utility also needs clear developer pathways. The $HYPER whitepaper emphasizes developer experience, observability, and infrastructure, enabling teams to ship quickly. If the project can make building on $BTC feel familiar to teams used to modern VM stacks, it lowers switching costs and accelerates innovation. That’s the kind of narrative institutions understand: faster rails, safer settlement, and broader use cases. Get on the $HYPER train before it’s too late.  Presale Momentum Meets A $BTC Lending Tailwind Momentum is real. The Bitcoin Hyper presale has reached $26.9M, and you can buy $HYPER right now for just $0.013265. That’s a solid show of demand for a $BTC-first L2 at a time when Bitcoin’s financialization is visibly accelerating. If lending adoption widens the $BTC gateway, $BTC-native infrastructure stands to benefit directly. On-chain activity adds another datapoint. A recent transaction sent about 63.8 ETH, roughly $226K, into the presale contract, resulting in a transfer of 16.8M HYPER. While one whale doesn’t define a market, large buyers usually do their homework and often act as early liquidity. That fits the pattern of growing presale participation and the broader rotation toward $BTC-aligned narratives. What does the $HYPER price prediction look like in simple terms? Using the current price as a base, a year-end 2025 target of $0.02595 implies roughly 1.96x from here if the team delivers core milestones and listings. A 2026 scenario at $0.08625 would be about 6.51x if the DAO and incentive programs mature as planned. As Bitcoin-backed lending marks a new phase in $BTC’s financial integration, Bitcoin Hyper stands out as the infrastructure built to support that momentum. With its Layer 2 approach and growing presale, $HYPER could play a key role in turning the latest Bitcoin lending headlines into lasting on-chain utility. This article is for informational purposes only and doesn’t constitute financial advice. Always do your own research (DYOR) before investing in crypto. Authored by Aaron Walker, NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-loans-usher-in-a-new-btc-era-bitcoin-hyper-tipped-as-the-next-1000x-crypto
Bitcoin
BTC$101,635.78-1.76%
ERA
ERA$0.2324-6.59%
Hyperlane
HYPER$0.16095-6.80%
Share
NewsBTC2025/11/13 00:35
7-Year Death Cross Pattern Shows Bitcoin Likely to Bottom at $95K Then Shoot to $145K

7-Year Death Cross Pattern Shows Bitcoin Likely to Bottom at $95K Then Shoot to $145K

Seven years’ worth of death cross data since the beginning of the 2017 bull run shows that Bitcoin might bottom around $95K before shooting for the stars at $145K. Bitcoin analyst Sykodelic observed that in the last 7+ years, every time the 1D 50SMA and 200SMA cross over to the downside, also known as “a death cross”, it has marked at least a local bottom within about 5 days, with at minimum a 45% rally afterwards. According to him, “We are about to get the next death cross in about 5 days from now.” Bitcoin’s Death Cross Nailed Every Bottom Since 2018 In 2018, the local bottom formed when the death cross occurred at $6,480, and the price went on to rally 50%. Similarly, in March 2020, Bitcoin bottomed days before the death cross at $3,907, and the price went on to 17x to $68,000.Source: X/Sykodelic Just recently, in April 2025, following the first tariff panic, Bitcoin dumped from the then-high of around $120K and bottomed out exactly on the day of the death cross formation around $74K. The Bitcoin analyst confirmed that we are currently about 2 or 3 days away from it happening, which means that if the bottom is not in, we would expect it to be so by November 21st. Sykodelic believes that if the price continues lower from here, the bottom target is $95K, but with a quick reversal. However, in the near-term, he believes “Bitcoin is going to rally to at least $145,000 from here.” Bitcoin has always bounced at least 50% from the local bottom after a death cross, and it is looking like it’d repeat that again as price still holds close to the 1W 50SMA with liquidity pointing to the upside. “Even if you are in the belief that the market has topped and you want to exit, you don’t do it at the pico lows when the data is telling you that there will be a decent bounce at the very least.” “The worst thing you can do in this game is sell the lows in panic,” Sykodelic advised crypto traders who believe the bull run is over. Intel Data Flashes Same Bottom Signal That Preceded April’s 69% Rally Data from CryptoQuant also supports the Bitcoin bottom formation observation. Onchain data shows that there are now more than 5 million Bitcoins in loss, and the last time this happened was on April 7, before Bitcoin went on a 69% rally to new highs. On April 7, 2025, when 1 BTC traded for $74,508, the amount of Bitcoin lost was exactly 5,159,000. Recently, on November 5, 2025, when Bitcoin dipped to $98,966 for the first time since April, the amount of BTC in loss rose back to 5,639,000. CoinCare market insight also revealed that the Bitcoin Net Unrealized Profit (NUP) is signaling a potential bottom. Bitcoin NUP represents the total amount of unrealized profits held by investors whose coins are currently in profit. Historically, during the bull cycle, short-term bottoms have formed whenever the NUP fell below 0.5.Source: CryptoQuant Currently, the NUP is sitting at 0.476, indicating that Bitcoin might be approaching a short-term market bottom. CoinCare analysts say, “We can expect a rebound in the near term.” Technical Analysis On the technical front, crypto chart analyst CryptoFabrik revealed that BTC is forming a falling wedge pattern on the 4H timeframe chart. According to the structure, Bitcoin is likely to remain inside the wedge for the next few days, and a potential breakout can be expected next week.Source: X/CryptoFabik If Bitcoin manages to break out successfully, it could see a strong rally towards the $120K zone
CROSS
CROSS$0.09678-24.47%
Share
CryptoNews2025/11/13 00:06

Trending News

More

Top Cryptocurrency to Buy Under $0.1 This Month? This New Crypto Could Surge 650%

Bitcoin Loans Usher In a New BTC Era – Bitcoin Hyper Tipped as the Next 1000x Crypto

7-Year Death Cross Pattern Shows Bitcoin Likely to Bottom at $95K Then Shoot to $145K

Coinbase Leaves Delaware, Reincorporates in Texas as State Rivalry Heats Up

$6.4 Billion Bitcoin Seizure: Chinese ‘Super Villain’ Jailed

Quick Reads

More

Monero Chan (MONEROCHAN) 2030 Price Prediction

X Bangers (BANGERS) 2026 Price Prediction

X Bangers (BANGERS) 2030 Price Prediction

Wigger Pig (PIGGER) Short-Term Price Prediction

Wigger Pig (PIGGER) Bullish Price Prediction

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,848.52
$101,848.52$101,848.52

-0.38%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,414.48
$3,414.48$3,414.48

-0.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.98
$153.98$153.98

-1.11%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3454
$2.3454$2.3454

-0.95%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11239
$0.11239$0.11239

+5.02%