De strijd tussen Ripple en Visa ontpopt zich om de toekomst van grensoverschrijdende betalingen. Visa kondigt een pilot aan met stablecoins binnen zijn Visa Direct-platform. Tegelijkertijd breidt Ripple zijn strategie uit met zowel XRP als de recent gelanceerde RLUSD stablecoin. De inzet: een markt die is geschat op meer dan $200 miljard per jaar. Visa zet in op stablecoin-prefunding Decennialang waren internationale betalingen afhankelijk van trage en dure systemen. Bedrijven moesten grote sommen geld vooraf stallen om transacties te kunnen afwikkelen. Met de nieuwe pilot wil Visa Direct dit model doorbreken via prefunding met stablecoins. Bedrijven kunnen stablecoins deponeren bij Visa Direct, waarna deze direct beschikbaar komen voor uitbetalingen in lokale valuta. Dit verkort de afwikkeltijd van dagen naar minuten en maakt het mogelijk om werkkapitaal efficiënter te beheren. Chris Newkirk, President van Commercial & Money Movement Solutions bij Visa, zegt hierover: "Grensoverschrijdende betalingen zitten al veel te lang vast in verouderde systemen. Met deze integratie leggen we de basis om geld wereldwijd direct te verplaatsen en bedrijven meer keuze te geven in hoe zij betalen." Hoewel Visa nog niet bekendmaakt welke stablecoins in de pilot zijn te gebruiken, verwacht het bedrijf in 2026 bredere beschikbaarheid. De stap bouwt voort op eerdere experimenten met crypto-betaalkaarten en samenwerkingen met Circle rond stablecoin settlements. Ripple's XRP en RLUSD vs Visa's stablecoin: strijd om $200 miljard-markt Ripple tweesporenstrategie: XRP én RLUSD Waar Visa experimenteert met stablecoin-integratie, zet Ripple in op een dubbele aanpak. Sinds 2012 is XRP ontwikkeld als brugvaluta voor grensoverschrijdende betalingen. Het netwerk verwerkt transacties in slechts 3-5 seconden met minimale kosten van $0,0002, een scherp contrast met traditionele SWIFT-transfers die dagen duren en aanzienlijk duurder zijn. Ripple's On-Demand Liquidity (ODL) gebruikt XRP om de noodzaak van pre-funded nostro-accounts te elimineren. Daarmee komt er kapitaal vrij dat normaal gesproken vastzit bij banken. Ripple claimt dat via RippleNet inmiddels meer dan $70 miljard aan betalingen zijn verwerkt in meer dan 90 markten, met deelname van instellingen als Santander, SBI Holdings, PNC Bank en MUFG. Daarnaast lanceerde Ripple recent RLUSD, een eigen stablecoin die complementair is aan XRP. Deze stablecoin biedt instellingen stabiliteit, terwijl XRP snelheid en liquiditeit toevoegt. Samen vormen zij een infrastructuur die traditionele rails moet vervangen. CEO Brad Garlinghouse stelt dat XRP binnen vijf jaar tot 14% van de huidige SWIFT-volumes kan overnemen. Dat kan een fundamentele verschuiving betekenen in de manier waarop geld internationaal stroomt. Strijd om de toekomst van cross-border finance De vraag wie de grensoverschrijdende betalingsmarkt gaat domineren, is daarmee volledig open. Visa beschikt over een wereldwijd netwerk en enorme institutionele aanwezigheid, terwijl Ripple al een bewezen technologie en groeiende bankintegraties heeft. Voor bedrijven betekent de opkomst van zowel stablecoins als blockchain-gestuurde oplossingen een toekomst van snellere, goedkopere en flexibelere betalingen. Eindgebruikers blijven hun geld gewoon in lokale valuta ontvangen, maar de infrastructuur achter die betalingen ondergaat een stille revolutie. De komende jaren zullen uitwijzen wie de $200 miljard-markt naar zich toetrekt: de gevestigde gigant Visa, of de blockchain-uitdager Ripple met zijn tweesporenstrategie. Wat zijn de verschillen tussen Ripple en Visa? Wat zijn de verschillen en hoe kan Ripple Visa uitdagen? Technologie & snelheid XRP Ledger verwerkt transacties in 3-5 seconden met extreem lage kosten ($0,0002). Visa's pilot met stablecoin-prefunding is wel sneller dan SWIFT, maar het blijft afhankelijk van Visa's eigen rails en integratie met banken. Ripple heeft dus native blockchain-snelheid, terwijl Visa vooral een upgrade van bestaand systeem biedt. Kapitaal-efficiëntie Ripple's On-Demand Liquidity (ODL) gebruikt XRP als brugvaluta en elimineert de noodzaak van nostro-accounts (vooraf geld parkeren in elk land). Dit kan miljarden aan vastgezet kapitaal vrijmaken. Visa's stablecoin-prefunding verbetert wel de liquiditeit, maar vereist nog steeds dat instellingen stablecoins bij Visa storten. Ripple biedt dus meer kapitaalvrijheid. Duale strategie: XRP + RLUSD Ripple combineert XRP (snel, liquide, grensoverschrijdend) met RLUSD (stabiel, compliance-vriendelijk). Visa heeft (voorlopig) alleen stablecoins in testfase. Ripple biedt al een volwassen ecosysteem waarin beide oplossingen samenwerken. Track record & partners Ripple heeft al grote banken en instellingen als Santander, SBI Holdings, MUFG en PNC Bank aan boord via RippleNet (meer dan $70 miljard aan volume in 90+ markten). Visa heeft natuurlijk een wereldwijd netwerk, maar hun stablecoin-pilot is nog beperkt in schaal en partners. Ripple heeft dus al praktijkervaring. Regulatoire voorsprong Ripple's juridische overwinning tegen de SEC in 2023 gaf XRP meer duidelijkheid in de VS dan veel andere crypto's. RLUSD kan zich positioneren als compliance-first stablecoin, wat banken en toezichthouders vertrouwen geeft. Visa moet nog laten zien dat hun gekozen stablecoins voldoen aan alle eisen wereldwijd. Netwerkeffect en schaal Ripple's focus ligt volledig op cross-border payments, terwijl Visa een bredere agenda heeft (kaarten, betalingen, stablecoins als extra). Dit kan Ripple meer scherpte en specialisatie geven in het domineren van dit niche-segment. Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt

By: Coinstats
2025/10/04 02:16
Het bericht Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

