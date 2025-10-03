Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

ExchangeDEX+
De Amerikaanse Bitcoin-miningmarkt laat opnieuw groei zien. De aandelen van Canaan schoten donderdag met meer dan 26% omhoog nadat het bedrijf zijn grootste order in ruim drie jaar aankondigde: een verkoop van 50.000 gloednieuwe Avalon A15 Pro-miners aan een niet nader genoemde koper in de Verenigde Staten. Grootste deal sinds 2021 door Canaan De verkoop wordt gezien als een keerpunt voor Canaan, dat sinds 2013 actief is in de productie van mininghardware. Volgens CEO Nangeng Zhang onderstreept de deal het vertrouwen in de lange termijn van de Bitcoin-sector en de toenemende vraag naar energie-efficiënte infrastructuur. Met de nieuwe order zet Canaan voet aan de grond in de VS, het land dat al 36% van de wereldwijde hashrate levert. Dat is het totale rekenvermogen dat miners inzetten om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en transacties te valideren. Beweging op de aandelenmarkt Canaan-aandelen stegen met 26,4% naar $1,31 op de Nasdaq. Ondanks een daling van 40% op jaarbasis, staat het aandeel in de afgelopen zes maanden ruim 50% hoger. Beleggers zien de deal als signaal dat institutionele vraag naar mininghardware in de VS weer aantrekt. Toenemende moeilijkheid van Bitcoin-mining Bitcoin-mining wordt steeds zwaarder. De moeilijkheidsgraad, die elke 2.016 blokken (ongeveer twee weken) wordt aangepast, bereikte in augustus een record van 127,6 biljoen. Op 5 september steeg dit naar 134,7 biljoen en afgelopen donderdag naar 150,84 biljoen. Dit maakt mining kostbaarder en drijft kleine spelers uit de markt. Grote institutionele partijen zoals Marathon Digital (MARA), Iris Energy (IREN), Cango en CleanSpark domineren inmiddels bijna 20% van de block rewards. Toch bewijzen incidentele successen van solominers dat kleinschalige deelname nog steeds mogelijk is. Zo verdienden twee solominers in juli respectievelijk $350.000 en $373.000 met het vinden van een block. Verschillen per land: waar wordt Bitcoin gemined? Volgens Hashrate Index zijn er tien landen die in 2025 samen het overgrote deel van de wereldwijde Bitcoin-mining in handen hebben. – Verenigde Staten (36%) – Grootste miningmarkt ter wereld met sterke institutionele betrokkenheid, gunstige regelgeving in staten als Texas en Wyoming en een groeiende inzet van duurzame energiebronnen. – Rusland (16%) – Belangrijke speler dankzij enorme energievoorraden, met name aardgas en waterkracht. Siberië biedt lage koelingskosten, maar geopolitieke risico's en sancties beperken buitenlandse investeerders. – China (14%) – Ondanks een officieel verbod speelt China nog steeds een grote rol via ondergrondse mining. Goedkope waterkracht in Sichuan en decennialange hardware-expertise houden het land relevant. – Verenigde Arabische Emiraten (3,75%) – Zet zwaar in op mining met staatssteun, kapitaal en innovatieve technologieën zoals immersiekoeling. Energie komt zowel uit fossiele brandstoffen als uit hernieuwbare bronnen. – Paraguay (3,5%) – Profiteert van de enorme waterkracht van de Itaipú-dam en extreem lage energiekosten. Het gebrek aan stabiele regelgeving vormt wel een risico. – Canada (3%) – Groot potentieel dankzij waterkracht in Quebec en British Columbia. Regelgeving verschilt sterk per provincie, waardoor miners zich strategisch moeten positioneren. – Kazachstan (2,5%) – Na China's miningban groeide Kazachstan snel, maar strengere energieregels en milieubeperkingen zorgen voor dalende marktaandelen. – Noorwegen (1,63%) – Bekend om duurzame waterkracht en een koel klimaat dat miners helpt besparen op koeling. Politieke discussie over milieu-impact zorgt voor onzekerheid. – Ethiopië (1,5%) – Snelle groeier dankzij overvloedige waterkracht en steun van de overheid. Politieke instabiliteit vormt echter een belangrijk risico. – Argentinië (0,75%) – Zet aardgasoverschotten en anti-flaringprojecten in voor mining. Economische instabiliteit en inflatie blijven uitdagingen, maar de lage energieprijs trekt investeerders aan. Canaan zet door De deal van Canaan bevestigt dat de VS de wereldwijde koploper blijft in Bitcoin-mining en dat institutionele interesse opnieuw groeit. Toch laat de stijgende moeilijkheidsgraad zien dat mining steeds meer een spel wordt voor grote spelers met toegang tot goedkope en duurzame energie. De geografische spreiding van hashrate benadrukt dat geopolitiek, energiebeleid en regelgeving de komende jaren doorslaggevend zullen zijn voor de richting van de sector. Het bericht Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26% is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. The post Let insiders trade – Blockworks appeared on BitcoinEthereumNews.com. This is a segment from The Breakdown newsletter. To read more editions, subscribe ​​"The most valuable commodity I know of is information." — Gordon Gekko, Wall Street Ten months ago, FBI agents raided Shayne Coplan's Manhattan apartment, ostensibly in search of evidence that the prediction market he founded, Polymarket, had illegally allowed US residents to place bets on the US election. Two weeks ago, the CFTC gave Polymarket the green light to allow those very same US residents to place bets on whatever they like. This is quite the turn of events — and it's not just about elections or politics. With its US government seal of approval in hand, Polymarket is reportedly raising capital at a valuation of $9 billion — a reflection of the growing belief that prediction markets will be used for much more than betting on elections once every four years. Instead, proponents say prediction markets can provide a real service to the world by providing it with better information about nearly everything. I think they might, too — but only if insiders are free to participate. Yesterday, for example, Polymarket announced new betting markets on company earnings reports, with a promise that it would improve the information that investors have to work with.  Instead of waiting three months to find out how a company is faring, investors could simply watch the odds on Polymarket.  If the probability of an earnings beat is rising, for example, investors would know at a glance that things are going well. But that will only happen if enough of the people betting actually know how things are going. Relying on the wisdom of crowds to magically discern how a business is doing won't add much incremental knowledge to the world; everyone's guesses are unlikely to average out to the truth.
Eric Trump on Tuesday described Bitcoin as a "modern-day gold," calling it a liquid store of value that can act as a hedge to real estate and other assets. Related Reading: XRP's Biggest Rally Yet? Analyst Projects $20+ In October 2025 According to reports, the remark came during a TV appearance on CNBC's Squawk Box, tied to the launch of American Bitcoin, the mining and treasury firm he helped start. Company Holdings And Strategy Based on public filings and company summaries, American Bitcoin has accumulated 2,443 BTC on its balance sheet. That stash has been valued in the low hundreds of millions of dollars at recent spot prices. The firm mixes large-scale mining with the goal of holding Bitcoin as a strategic reserve, which it says will help it grow both production and asset holdings over time. Eric Trump's comments were direct. He told viewers that institutions are treating Bitcoin more like a store of value than a fringe idea, and he warned firms that resist blockchain adoption. The tone was strong at times, and the line about Bitcoin being a modern equivalent of gold was used to frame American Bitcoin's role as both miner and holder.   Eric Trump has said: bitcoin is modern-day gold — unusual_whales (@unusual_whales) September 16, 2025 How The Company Went Public American Bitcoin moved toward a public listing via an all-stock merger with Gryphon Digital Mining earlier this year, a deal that kept most of the original shareholders in control and positioned the new entity for a Nasdaq debut. Reports show that mining partner Hut 8 holds a large ownership stake, leaving the Trump family and other backers with a minority share. The listing brought fresh attention and capital to the firm as it began trading under the ticker ABTC. Market watchers say the firm's public debut highlights two trends: mining companies are trying to grow by both producing and holding Bitcoin, and political ties are bringing more headlines to crypto firms. Some analysts point out that holding large amounts of Bitcoin on the balance sheet exposes a company to price swings, while supporters argue it aligns incentives between miners and investors. Related Reading: Ethereum Bulls Target $8,500 With Big Money Backing The Move – Details Reaction And Possible Risks Based on coverage of the launch, investors have reacted with both enthusiasm and caution. Supporters praise the prospect of a US-based miner that aims to be transparent and aggressive about building a reserve. Critics point to governance questions, possible conflicts tied to high-profile backers, and the usual risks of a volatile asset being held on corporate balance sheets. Eric Trump's remark that Bitcoin has taken gold's role in today's world reflects both his belief in its value and American Bitcoin's strategy of mining and holding. Whether that view sticks will depend on how investors and institutions respond in the months ahead. Featured image from Meta, chart from TradingView
PANews reported on November 12th that, according to Walter Bloomberg, US President Donald Trump will host a private dinner at the White House at 7:30 PM ET (8:30 AM Beijing time the following day). Guests include Nasdaq CEO Adina Friedman, JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon, and other leaders from the financial and business sectors. Reports indicate that the gathering aims to strengthen cooperation between the Trump administration and the business community, focusing on new policies to bolster US capital markets and rebuild critical domestic supply chains—areas considered central to national security and economic resilience. According to reports from The Wall Street Journal and CBS, the White House is considering new regulatory rules for agency advisors and index fund managers, an issue recently raised by Elon Musk and Jamie Dimon. In addition, Citadel founder Ken Griffin, SoftBank founder Masayoshi Son, Treasury Secretary Scott Bessant, and Commerce Secretary Howard Lutnick are also on the list of invitees.
