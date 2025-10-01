Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin (BTC) staat op het punt om het vierde kwartaal van 2025 in te gaan met een sterke uitgangspositie. De bitcoin koers noteert op de laatste handelsdag van september rond $114.160, een stijging van 4,5% in de afgelopen maand. Daarmee sloot de grootste cryptomunt opnieuw een groene september af. Historisch gezien gaat zo’n groene september vaak vooraf aan stevige prijsrallies in het vierde kwartaal. Sinds de all-time high van $124.400 op 13 augustus is Bitcoin met 8,2% teruggevallen. De markt duidt dit als een gezonde afkoeling binnen een grotere opwaartse trend. Met een marktkapitalisatie van $2,28 biljoen en meer dan 2,28 miljoen BTC op bedrijfsbalansen staat er een robuuste basis voor de komende maanden. Het gaat hier uiteraard om vergelijkingen met verschillende periodes. Het is géén garantie dat de bitcoin koers ook nu weer zo gaat reageren als voorheen. Sterker nog: de markt is nu heel erg anders. We hebben meer spelers, meer grotere partijen dan ooit die zich met de markt bemoeien. Wees daarom ook op je hoede. Een voorbeeld van het nieuwe speelveld is Tether. De stablecoin-uitgever is al jaren een van de belangrijkste partijen in de industrie. Maar nu is het ook een grote koper van BTC. Recentelijk kocht het bedrijf 8.800 BTC. Historische patronen van de bitcoin koers: groen september opent de deur Verschillende data laten zien dat een groene september in het verleden vaak een katalysator was voor sterke stijgingen in Q4. In 2015, 2016, 2023 en 2024 steeg Bitcoin gemiddeld met 53,06% in de laatste drie maanden van het jaar. Vooral oktober fungeerde telkens als start van deze stijgingen. November zette die trend vaak door. December was grilliger, maar drukte de totale kwartaalwinst zelden onder de 45%. Dat blijkt onder andere uit financiële data van Yahoo. Historische kwartaalrendementen na een groene september Jaar Oktober November December Q4 Totaal 2015 +33,49% +19,27% +13,83% +66,59% 2016 +14,71% +5,42% +30,80% +50,93% 2023 +28,52% +8,81% +12,18% +49,51% 2024 +10,76% +37,29% -2,85% +45,20% Gemiddeld 21,8% 10,8% -3,2% 53,06% Dit patroon onderstreept oktober als startmotor van een mogelijke eindejaarsrally. Het vergroot de kans dat Q4 2025 opnieuw een periode wordt waarin Bitcoin zijn recordrange test of doorbreekt. Koersdoelen: richting $170.000 mogelijk Als de historische Q4-gemiddelden doorzetten, kan BTC vanaf ongeveer $114.160 richting $170.000 bewegen aan het einde van het jaar. Dat zou een nieuw record betekenen en de deur openen naar verdere prijsontdekking in 2026. Analyses van seizoenspatronen stellen dat circa 60% van de jaarlijkse koersstijging vaak ná 3 oktober valt. De grootste sprongen beginnen meestal pas in de derde week van oktober. Beleggers die dit patroon volgen, kijken dus vooral naar de komende vier tot zes weken. On-chain signalen: koopdruk neemt toe De Spot Taker CVD op 90-dagenbasis draaide recent weer positief. Dat duidt op een Taker Buy Dominant-fase waarin marktkooporders de verkoopdruk overstemmen. Tegelijkertijd toont de Coinbase-premium consistente koopinteresse vanuit de Verenigde Staten. Clusters van groene activiteit in het derde kwartaal wijzen op agressieve spotvraag die we sinds begin juli niet meer zagen. De combinatie van stijgende taker-buydruk en een positieve premium ondersteunt het scenario van een versnellende opwaartse trend. Fundamentals voor bitcoin koers, schaarste en adoptie als steuntje in de rug Onderstaande kerncijfers schetsen het huidige speelveld. – Prijs: $114.160 – Marktkapitalisatie: $2,28 biljoen – All-time high: $124.400 op 13 augustus 2025, verschil nu -8,2% – Sats per dollar: 876 – Bitcoin in goud: 29,6 troy ounce per BTC. BTC-marktkap is 8,36% van goud – Corporate treasuries: 2.285.604 BTC ter waarde van $260,9 miljard. Dat is 11,47% van de circulerende supply Deze cijfers versterken de schaarste en onderbouwen het verhaal van structurele adoptie. Minder vrij verhandelbare coins en meer vraag vanuit institutionele kanalen vormden in eerdere bullfasen vaak de brandstof voor nieuwe all-time highs. Vooruitblik: oktober als groene start? Met een groene september, robuuste fundamentals en toenemende koopdruk zijn de uitgangspunten voor Q4 2025 bovengemiddeld sterk. Als het historische script zich herhaalt, kan oktober opnieuw de motor worden van een eindejaarsrally. Een doorbraak boven de ATH-zone rond $124.400 zou de weg openen naar prijsdoelen in de $150.000 tot $170.000 range. Past performance is geen garantie, maar de kans op een beslissend kwartaal voor Bitcoin oogt groter dan gemiddeld.

Het bericht Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 