Bakkt stijgt 17% na koersdoelverhoging, rally +170% in 2 weken

ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
CHZ Frenzy
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De aandelen van Bakkt Holdings hadden opnieuw een sterke dag. Met een stijging van 17 procent zette het bedrijf zijn mooie rally neer van meer dan 170 procent in de afgelopen twee weken. De stijging kwam nadat Benchmark zijn jaarlijkse koersdoel voor Bakkt meer dan verdrievoudigde, van 13 naar 40 dollar en het aandeel bestempelde als een aantrekkelijke koop. Koersdoel van Benchmark geeft nieuwe impuls Analist Mark Palmer van Benchmark benadrukte dat Bakkt relatief goedkoop oogt in vergelijking met sectorgenoten. Waar Coinbase en Robinhood gewaardeerd worden tegen veel hogere waardes, handelt Bakkt volgens schattingen nog steeds tegen slechts 9,9 keer de verwachte EBITDA voor 2026. Volgens Palmer liggen de grootste kansen voor Bakkt in drie onderwerpen, namelijk crypto infrastructuur, betalingen met stablecoins en de nieuwe Bitcoin treasury-strategie. Dit sluit aan bij de koerswijziging onder leiding van CEO Akshay Naheta. Nieuwe strategie wekt vertrouwen Bakkt heeft de afgelopen maanden zijn bedrijfsmodel aangescherpt. Zo verkocht het bedrijf eerder dit jaar zijn loyaliteit beloning divisie, waarmee het zich volledig kan richten op kernactiviteiten zoals crypto opslag en betaling infrastructuur. Ook de verkoop van andere onderdelen moet leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten. Benchmark verwacht dat Bakkt hierdoor in de eerste helft van 2026 winstgevend kan worden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is het opbouwen van een Bitcoin reserve. Door overtollige cash en toekomstige financiering opbrengsten in digitale assets te beleggen, wil Bakkt zichzelf positioneren als een brug tussen traditionele instituties en de nieuwe digitale economie. Bestuurlijke versterking en marktreactie Naast de strategische verschuiving viel ook de uitbreiding van de raad van bestuur in de smaak. Zo werd fintech investeerder Mike Alfred recent benoemd. Alfred heeft ervaring met zowel financiële dienstverlening als blockchain analyse en moet zorgen voor meer discipline in de besluitvorming. Beleggers reageerden enthousiast. Voor het eerst sinds januari brak Bakkt door de grens van 30 dollar, een flinke omkering na een periode waarin het aandeel maandenlang onder de 10 dollar was. Deze koersbeweging zorgde ervoor dat de Relative Strength Rating van Bakkt door Investor’s Business Daily werd verhoogd naar ongeveer 95, waarmee het aandeel behoort tot de sterkst presterende aandelen van dit moment. Vooruitzichten en risico’s Ondanks de spectaculaire stijging is Bakkt nog altijd ver verwijderd van zijn piek van meer dan 1.000 dollar in 2021. Dat benadrukt hoe groot de uitdagingen blijven, zeker in een concurrerende sector waar partijen als Coinbase en Circle de toon zetten. Bovendien blijft Bakkt afhankelijk van een beperkt aantal grote klanten. Toch overheerst het optimisme. De combinatie van een koersdoelverhoging, strategische focus, versterkt leiderschap en de hernieuwde interesse van beleggers geeft aan dat er groeiend vertrouwen is in het bedrijfsmodel.   Het bericht Bakkt stijgt 17% na koersdoelverhoging, rally +170% in 2 weken is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De aandelen van Bakkt Holdings hadden opnieuw een sterke dag. Met een stijging van 17 procent zette het bedrijf zijn mooie rally neer van meer dan 170 procent in de afgelopen twee weken. De stijging kwam nadat Benchmark zijn jaarlijkse koersdoel voor Bakkt meer dan verdrievoudigde, van 13 naar 40 dollar en het aandeel bestempelde als een aantrekkelijke koop. Koersdoel van Benchmark geeft nieuwe impuls Analist Mark Palmer van Benchmark benadrukte dat Bakkt relatief goedkoop oogt in vergelijking met sectorgenoten. Waar Coinbase en Robinhood gewaardeerd worden tegen veel hogere waardes, handelt Bakkt volgens schattingen nog steeds tegen slechts 9,9 keer de verwachte EBITDA voor 2026. Volgens Palmer liggen de grootste kansen voor Bakkt in drie onderwerpen, namelijk crypto infrastructuur, betalingen met stablecoins en de nieuwe Bitcoin treasury-strategie. Dit sluit aan bij de koerswijziging onder leiding van CEO Akshay Naheta. Nieuwe strategie wekt vertrouwen Bakkt heeft de afgelopen maanden zijn bedrijfsmodel aangescherpt. Zo verkocht het bedrijf eerder dit jaar zijn loyaliteit beloning divisie, waarmee het zich volledig kan richten op kernactiviteiten zoals crypto opslag en betaling infrastructuur. Ook de verkoop van andere onderdelen moet leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten. Benchmark verwacht dat Bakkt hierdoor in de eerste helft van 2026 winstgevend kan worden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is het opbouwen van een Bitcoin reserve. Door overtollige cash en toekomstige financiering opbrengsten in digitale assets te beleggen, wil Bakkt zichzelf positioneren als een brug tussen traditionele instituties en de nieuwe digitale economie. Bestuurlijke versterking en marktreactie Naast de strategische verschuiving viel ook de uitbreiding van de raad van bestuur in de smaak. Zo werd fintech investeerder Mike Alfred recent benoemd. Alfred heeft ervaring met zowel financiële dienstverlening als blockchain analyse en moet zorgen voor meer discipline in de besluitvorming. Beleggers reageerden enthousiast. Voor het eerst sinds januari brak Bakkt door de grens van 30 dollar, een flinke omkering na een periode waarin het aandeel maandenlang onder de 10 dollar was. Deze koersbeweging zorgde ervoor dat de Relative Strength Rating van Bakkt door Investor’s Business Daily werd verhoogd naar ongeveer 95, waarmee het aandeel behoort tot de sterkst presterende aandelen van dit moment. Vooruitzichten en risico’s Ondanks de spectaculaire stijging is Bakkt nog altijd ver verwijderd van zijn piek van meer dan 1.000 dollar in 2021. Dat benadrukt hoe groot de uitdagingen blijven, zeker in een concurrerende sector waar partijen als Coinbase en Circle de toon zetten. Bovendien blijft Bakkt afhankelijk van een beperkt aantal grote klanten. Toch overheerst het optimisme. De combinatie van een koersdoelverhoging, strategische focus, versterkt leiderschap en de hernieuwde interesse van beleggers geeft aan dat er groeiend vertrouwen is in het bedrijfsmodel.   Het bericht Bakkt stijgt 17% na koersdoelverhoging, rally +170% in 2 weken is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bakkt stijgt 17% na koersdoelverhoging, rally +170% in 2 weken

By: Coinstats
2025/10/02 02:31
Wink
LIKE$0.005343+0.84%
OP
OP$0.4211-1.26%
Constellation
DAG$0.01983+4.36%
Qitmeer Network
MEER$0.003873-3.36%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De aandelen van Bakkt Holdings hadden opnieuw een sterke dag. Met een stijging van 17 procent zette het bedrijf zijn mooie rally neer van meer dan 170 procent in de afgelopen twee weken. De stijging kwam nadat Benchmark zijn jaarlijkse koersdoel voor Bakkt meer dan verdrievoudigde, van 13 naar 40 dollar en het aandeel bestempelde als een aantrekkelijke koop. Koersdoel van Benchmark geeft nieuwe impuls Analist Mark Palmer van Benchmark benadrukte dat Bakkt relatief goedkoop oogt in vergelijking met sectorgenoten. Waar Coinbase en Robinhood gewaardeerd worden tegen veel hogere waardes, handelt Bakkt volgens schattingen nog steeds tegen slechts 9,9 keer de verwachte EBITDA voor 2026. Volgens Palmer liggen de grootste kansen voor Bakkt in drie onderwerpen, namelijk crypto infrastructuur, betalingen met stablecoins en de nieuwe Bitcoin treasury-strategie. Dit sluit aan bij de koerswijziging onder leiding van CEO Akshay Naheta. Nieuwe strategie wekt vertrouwen Bakkt heeft de afgelopen maanden zijn bedrijfsmodel aangescherpt. Zo verkocht het bedrijf eerder dit jaar zijn loyaliteit beloning divisie, waarmee het zich volledig kan richten op kernactiviteiten zoals crypto opslag en betaling infrastructuur. Ook de verkoop van andere onderdelen moet leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten. Benchmark verwacht dat Bakkt hierdoor in de eerste helft van 2026 winstgevend kan worden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is het opbouwen van een Bitcoin reserve. Door overtollige cash en toekomstige financiering opbrengsten in digitale assets te beleggen, wil Bakkt zichzelf positioneren als een brug tussen traditionele instituties en de nieuwe digitale economie. Bestuurlijke versterking en marktreactie Naast de strategische verschuiving viel ook de uitbreiding van de raad van bestuur in de smaak. Zo werd fintech investeerder Mike Alfred recent benoemd. Alfred heeft ervaring met zowel financiële dienstverlening als blockchain analyse en moet zorgen voor meer discipline in de besluitvorming. Beleggers reageerden enthousiast. Voor het eerst sinds januari brak Bakkt door de grens van 30 dollar, een flinke omkering na een periode waarin het aandeel maandenlang onder de 10 dollar was. Deze koersbeweging zorgde ervoor dat de Relative Strength Rating van Bakkt door Investor’s Business Daily werd verhoogd naar ongeveer 95, waarmee het aandeel behoort tot de sterkst presterende aandelen van dit moment. Vooruitzichten en risico’s Ondanks de spectaculaire stijging is Bakkt nog altijd ver verwijderd van zijn piek van meer dan 1.000 dollar in 2021. Dat benadrukt hoe groot de uitdagingen blijven, zeker in een concurrerende sector waar partijen als Coinbase en Circle de toon zetten. Bovendien blijft Bakkt afhankelijk van een beperkt aantal grote klanten. Toch overheerst het optimisme. De combinatie van een koersdoelverhoging, strategische focus, versterkt leiderschap en de hernieuwde interesse van beleggers geeft aan dat er groeiend vertrouwen is in het bedrijfsmodel.  

Het bericht Bakkt stijgt 17% na koersdoelverhoging, rally +170% in 2 weken is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

a16z advocates for decentralized digital identity and ZK proofs in response to Treasury GENIUS requests

a16z advocates for decentralized digital identity and ZK proofs in response to Treasury GENIUS requests

Anderseen Horowitz (a16z) Crypto submitted feedback to the Treasury regarding the first post-GENIUS requests.
ZKsync
ZK$0.05027-5.50%
Share
Cryptopolitan2025/11/12 20:59
U.S. AI data centers to lead surge in energy storage demand over the next five years, UBS

U.S. AI data centers to lead surge in energy storage demand over the next five years, UBS

UBS reported that U.S. AI data centers are expected to drive growth in energy storage demand over the next five years.
Union
U$0.00627-1.02%
Sleepless AI
AI$0.06056-1.65%
Share
Cryptopolitan2025/11/12 21:07
EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data

EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data

The post EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data appeared on BitcoinEthereumNews.com. EUR/CHF weakens for a second straight session as the euro struggles to recover post-Eurozone inflation data. Eurozone core inflation steady at 2.3%, headline CPI eases to 2.0% in August. SNB maintains a flexible policy outlook ahead of its September 25 decision, with no immediate need for easing. The Euro (EUR) trades under pressure against the Swiss Franc (CHF) on Wednesday, with EUR/CHF extending losses for the second straight session as the common currency struggles to gain traction following Eurozone inflation data. At the time of writing, the cross is trading around 0.9320 during the American session. The latest inflation data from Eurostat showed that Eurozone price growth remained broadly stable in August, reinforcing the European Central Bank’s (ECB) cautious stance on monetary policy. The Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), which excludes volatile items such as food and energy, rose 2.3% YoY, in line with both forecasts and the previous month’s reading. On a monthly basis, core inflation increased by 0.3%, unchanged from July, highlighting persistent underlying price pressures in the bloc. Meanwhile, headline inflation eased to 2.0% YoY in August, down from 2.1% in July and slightly below expectations. On a monthly basis, prices rose just 0.1%, missing forecasts for a 0.2% increase and decelerating from July’s 0.2% rise. The inflation release follows last week’s ECB policy decision, where the central bank kept all three key interest rates unchanged and signaled that policy is likely at its terminal level. While officials acknowledged progress in bringing inflation down, they reiterated a cautious, data-dependent approach going forward, emphasizing the need to maintain restrictive conditions for an extended period to ensure price stability. On the Swiss side, disinflation appears to be deepening. The Producer and Import Price Index dropped 0.6% in August, marking a sharp 1.8% annual decline. Broader inflation remains…
RISE
RISE$0.007917-0.12%
CROSS
CROSS$0.09486-25.55%
Index Cooperative
INDEX$0.826-4.61%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:08

Trending News

More

a16z advocates for decentralized digital identity and ZK proofs in response to Treasury GENIUS requests

U.S. AI data centers to lead surge in energy storage demand over the next five years, UBS

EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data

Exclusive interview with Smokey The Bera, co-founder of Berachain: How the innovative PoL public chain solves the liquidity problem and may be launched in a few months

Coinbase Calls Off BVNK Acquisition

Quick Reads

More

Monero Chan (MONEROCHAN) 2030 Price Prediction

X Bangers (BANGERS) 2026 Price Prediction

X Bangers (BANGERS) 2030 Price Prediction

Wigger Pig (PIGGER) Short-Term Price Prediction

Wigger Pig (PIGGER) Bullish Price Prediction

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,595.37
$103,595.37$103,595.37

+0.15%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,483.81
$3,483.81$3,483.81

+0.06%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$157.90
$157.90$157.90

-1.84%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4033
$2.4033$2.4033

-1.39%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.10779
$0.10779$0.10779

+0.48%