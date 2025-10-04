$4 miljard aan Bitcoin- en Ethereum-opties expireert bij BTC op $120K

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt staat vandaag voor een spannende test. Meer dan $4 miljard aan Bitcoin en Ethereum opties verlopen, terwijl Bitcoin (Ticker: BTC) zich rond de psychologische grens van $120.000 handhaaft. Deze liquidaties kunnen de komende dagen zorgen voor verhoogde volatiliteit en mogelijk een liquiditeits schok die een nieuwe rally kan veroorzaken. Grote opties liquidaties zetten druk op de markt Volgens gegevens van Deribit verloopt er vandaag $3,35 miljard aan Bitcoin opties. Het max pain niveau, waarbij de meeste opties aflopen en optie verkopers het minst verlies lijden, ligt rond $115.000. Dat niveau vormt daarmee een belangrijk niveau voor de koers omdat optie holders proberen hun posities richting die prijs te krijgen. Voor Ethereum (Ticker: ETH) verloopt er bijna $1 miljard aan opties, met een max pain-niveau van $4.200. Opvallend genoeg ligt de put-to-call ratio bij Bitcoin rond de 1,14. Voor Ethereum is de ratio neutraler op 0,93, wat laat zien dat beleggers minder uitgesproken zijn over de korte termijn. Bitcoin houdt zich sterk boven $120.000 Ondanks de liquidaties blijft Bitcoin boven de $120.000. Dit is belangrijk omdat de grens zowel psychologisch als technisch een support vormt. Als BTC dit niveau weet te holden, kan de druk vanuit optie verkopers afnemen en ontstaat er ruimte voor een nieuwe stijgende beweging. Analisten wijzen erop dat de volatiliteit van de afgelopen weken veel traders in de problemen heeft gebracht. Korte termijn opties leverden enorme verliezen op doordat koersbewegingen van 3% in enkele uren tijd de markt heen en weer ging. Dit zorgde ervoor dat veel actieve traders met verlies hun posities moesten sluiten. Bron: Deribit Ethereum verliest momentum Waar Bitcoin weer duidelijk in de spotlight staat, lijkt Ethereum juist wat kracht te verliezen. De volatiliteit van ETH is de afgelopen weken sterk afgenomen, waardoor traders hun focus steeds meer naar Bitcoin verleggen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat traders put opties verkopen en BTC inkopen. Bron: Deribit Hiermee speculeren ze op een relatief stabiele ETH koers en tegelijkertijd op een mogelijk vervolg van de BTC rally. Voor ETH betekent dit dat er voorlopig weinig factoren zijn voor een nieuwe uitbraak. Zonder frisse impulsen dreigt de munt in de schaduw van Bitcoin te blijven, zeker nu de dominantie van BTC in de derivatenmarkt groeit. Zorgt dit voor een nieuwe rally? Is de liquidatiegolf van $4 miljard aan opties een nieuwe impuls? Een zogenaamde liquiditeit schok, waarbij plotseling veel posities tegelijk worden gesloten of heropend, kan de volatiliteit opnieuw starten. Als Bitcoin boven $120.000 blijft en zich verder verwijdert van het max pain-niveau rond $115.000, kan dit juist een factor worden voor een nieuwe rally richting hogere niveaus. Daarentegen kan een terugval richting $115.000 het optimisme beperken en een correctie in gang zetten.

Het bericht $4 miljard aan Bitcoin- en Ethereum-opties expireert bij BTC op $120K is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 