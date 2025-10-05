Ethereum maakt zich op voor een grote upgrade in december die de netwerkcapaciteit flink moet verbeteren. Tegelijkertijd groeit het aantal bedrijven dat grote hoeveelheden ETH inkoopt en inzet voor staking. Volgens het laatste rapport van VanEck kan dit gevolgen hebben voor particuliere beleggers die hun Ethereum niet staken. Ethereum is... Het bericht VanEck waarschuwt: niet stakende ETH houders lopen risico verscheen het eerst op Blockchain Stories. Ethereum maakt zich op voor een grote upgrade in december die de netwerkcapaciteit flink moet verbeteren. Tegelijkertijd groeit het aantal bedrijven dat grote hoeveelheden ETH inkoopt en inzet voor staking. Volgens het laatste rapport van VanEck kan dit gevolgen hebben voor particuliere beleggers die hun Ethereum niet staken. Ethereum is... Het bericht VanEck waarschuwt: niet stakende ETH houders lopen risico verscheen het eerst op Blockchain Stories.