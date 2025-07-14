True Base Army (TBA)
Avsluttet
Første oppføring
Forpliktelsesstadiet avsluttet
Total premiepott
26,315,790TBA
Totalt engasjert
-- MX
Totalt gyldig forpliktet antall
-- MX
Forpliktelsesstadiet avsluttet
  • MX-forpliktelse starter

    2025-07-14 13:00

  • MX-forpliktelse avsluttes

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop-tokener
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Oppføringstid
    2025-07-15 15:00
1. MX-forpliktelseskriterier
Øyeblikksbildedetaljer

Frem til 2025-10-09 09:03
Min totale allerede gyldige mengde
0 MX
Min estimerte forpliktelseskoeffisient--
2. MX-forpliktelsesdetaljer
  Mine faktiske belønninger
    Mine faktiske belønninger
    -- TBA
  Mine estimerte belønninger
    Mine estimerte belønninger
    -- TBA
  Min forpliktede mengde
    Min forpliktede mengde
    -- MX
  Min gyldige forpliktelse
    Min gyldige forpliktelse
    -- MX

Hendelsen er avsluttet

Oppgjøret er gjennomført. Hvis du har deltatt på denne hendelsen, kan du gå til siden Belønningshistorikk for å sjekke detaljene om belønningene dine og besøke spot-kontoen din for å sjekke om du har mottatt airdrop-tokenene!

Prosjektet kan foreløpig ikke vises som planlagt i hendelsesspesifikasjonene på grunn av problemer knyttet til prosjektparten. Følg MEXC-kunngjøringer for de siste oppdateringene om prosjektets fremdrift.

MX-nivåmekanisme

HendelsesnivåVilkår for nivåoppgraderingForpliktelseskoeffisient
V15MX-beholdning100,0001
V2Inviter 1 gyldig invitert1.5
V3Inviter 2 gyldige inviterte1.55
V4Inviter 3 gyldige inviterte1.6
V5Inviter 4 gyldige inviterte1.65
V6Inviter 5 gyldige inviterte1.7
V7Inviter 6 gyldige inviterte1.75

Regelbeskrivelse

Jo flere MX-tokener du forplikter deg til i hendelsen og jo flere gyldige inviterte du inviterer, desto høyere vil forpliktelseskoeffisienten din være, og jo større andel av belønningene får du.

Eksempel: Anta at det er to deltakere, A og B, i hendelsen.

A forplikter 2,999 MX uten gyldige inviterte, så forpliktelseskoeffisienten er 1.

B forplikter 3,000 MX og har 2 gyldige inviterte, så forpliktelseskoeffisienten er 1.55.

A sin belønningsberegning:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B sin belønningsberegning:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Prosjektinfo
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Prosjektdetaljer

Totalt antall tokens

1,000,000,000 TBA

Token Type

BASE

Totale luftdråper

26,315,790 TBA

Kontraktsadresse

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Antall stemmer

5 MX - 100,000 MX

Regler for hendelse
1. Så snart brukerne oppfyller kriteriene for deltakelse i hendelsen, kan de forplikte MX til å vinne gratis airdrops.
2. Brukere må fullføre minst én Futures-handel (ingen restriksjoner på handelspar eller beløp) før de kan delta i Kickstarter-arrangementet.
3. Systemet vil ta et øyeblikksbilde av antall gyldige inviterte brukere (gyldig i 30 dager) og oppdatere nivået neste dag. Brukere kan sjekke kontonivåkoeffisienten på hendelsessiden.
Forpliktelsesmekanisme
Brukere kan forplikte seg basert på deres maksimale forpliktbare mengde. Vellykkede forpliktelser vil bare bli brukt til belønningsberegning og ingen MX vil bli låst.
Airdrop-belønninger
Airdrop-belønning = brukerens gjeldende gyldige forpliktede mengde / alle brukeres gyldige forpliktede mengde * total premiepott. Belønningene vil bli sendt til brukerens spot-konto etter at hendelsen er over.
Risikopåminnelse
1. Det kan være mangler i enkelte prosjekter når det gjelder teknologi, drift og andre aspekter. Delta varsomt etter at du har forstått prosjektet i sin helhet.
2. Prisen på prosjektet du har stemt på kan oppleve betydelige svingninger på grunn av markedsforhold eller andre lignende årsaker.
3. Du kan kanskje ikke trekke tilbake hele eller deler av din deltakelse i prosjektet på grunn av den underliggende teknologien til prosjektet eller årsaker knyttet til MEXC-plattformen.
4. Hvis en enkelt bruker samlet investerer mer enn 100 000 MX på tvers av flere kontoer, kan de tilknyttede kontoene utløse plattformens risikokontrollmekanismer. Fortsett med forsiktighet.