Øyeblikksbildedetaljer
Hendelsen er avsluttet
Oppgjøret er gjennomført. Hvis du har deltatt på denne hendelsen, kan du gå til siden Belønningshistorikk for å sjekke detaljene om belønningene dine og besøke spot-kontoen din for å sjekke om du har mottatt airdrop-tokenene!
MX-nivåmekanisme
|Hendelsesnivå
|Vilkår for nivåoppgradering
|Forpliktelseskoeffisient
|V1
|5 ≤ MX-beholdning ≤ 100,000
|1
|V2
|Inviter 1 gyldig invitert
|1.5
|V3
|Inviter 2 gyldige inviterte
|1.55
|V4
|Inviter 3 gyldige inviterte
|1.6
|V5
|Inviter 4 gyldige inviterte
|1.65
|V6
|Inviter 5 gyldige inviterte
|1.7
|V7
|Inviter 6 gyldige inviterte
|1.75
Regelbeskrivelse
Jo flere MX-tokener du forplikter deg til i hendelsen og jo flere gyldige inviterte du inviterer, desto høyere vil forpliktelseskoeffisienten din være, og jo større andel av belønningene får du.
Eksempel: Anta at det er to deltakere, A og B, i hendelsen.
A forplikter 2,999 MX uten gyldige inviterte, så forpliktelseskoeffisienten er 1.
B forplikter 3,000 MX og har 2 gyldige inviterte, så forpliktelseskoeffisienten er 1.55.
A sin belønningsberegning:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B sin belønningsberegning:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Totalt antall tokens
1,000,000,000 TBA
Token Type
BASE
Totale luftdråper
26,315,790 TBA
Antall stemmer
5 MX - 100,000 MX
2. Prisen på prosjektet du har stemt på kan oppleve betydelige svingninger på grunn av markedsforhold eller andre lignende årsaker.
3. Du kan kanskje ikke trekke tilbake hele eller deler av din deltakelse i prosjektet på grunn av den underliggende teknologien til prosjektet eller årsaker knyttet til MEXC-plattformen.
4. Hvis en enkelt bruker samlet investerer mer enn 100 000 MX på tvers av flere kontoer, kan de tilknyttede kontoene utløse plattformens risikokontrollmekanismer. Fortsett med forsiktighet.