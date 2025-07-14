Regelbeskrivelse

Jo flere MX-tokener du forplikter deg til i hendelsen og jo flere gyldige inviterte du inviterer, desto høyere vil forpliktelseskoeffisienten din være, og jo større andel av belønningene får du.

Eksempel: Anta at det er to deltakere, A og B, i hendelsen.

A forplikter 2,999 MX uten gyldige inviterte, så forpliktelseskoeffisienten er 1.

B forplikter 3,000 MX og har 2 gyldige inviterte, så forpliktelseskoeffisienten er 1.55.

A sin belønningsberegning:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B sin belønningsberegning:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)