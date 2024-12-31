Tjen USDE på MEXC

Hold USDE og tjen opptil
5% APR daglig!

Nåværende beholdning
--
Påløpte renter
--
Tjen USDE på MEXC

Fordeler

Høy avkastning

Høy avkastning

Tjen opptil 5% APR – blant de høyeste stablecoin-rentene som er tilgjengelige

Enkel å bruke

Enkel å bruke

Bare hold USDE og begynn å tjene daglige renter

Sikker og fleksibel

Sikker og fleksibel

Ingen staking eller låsing nødvendig. Dine midler vil være tilgjengelige til enhver tid.

Tjen renter ved å holde USDE i bare 3 trinn

1

Registrer deg for en MEXC-konto

Registrer deg på det offisielle MEXC-nettstedet eller mobilappen og fullfør KYC-verifisering.

2

Kjøp eller sett inn USDE

Nyt markedets laveste gebyrer på MEXC Spot-handel

3

Tjen USDE

Hold USDE og tjen renter daglig.

Hva er Ethena USDe (USDE)?

Ethenas syntetiske dollar, USDe, har som mål å gi en sensurbestandig, skalerbar og stabil krypto-native løsning. I motsetning til tradisjonelle stablecoins som er avhengige av fiat-reserver, opprettholder USDe en myk kobling til amerikanske dollar gjennom en delta-sikringsmekanisme i derivatmarkeder. USDe er fullt støttet på blokkjeden med fullstendig åpenhet og kan fritt komponeres over hele DeFi-økosystemet.

Hva er Ethena USDe (USDE)?

Hendelsesregler

Deltakelseskrav

Brukere må ha minimum 0.1 USDE på Spot-kontoen sin for å delta i denne begivenheten. Ingen manuell registrering, staking eller låsing er nødvendig.

Renteberegning
  1. 1. I løpet av den fleksible innsatsperioden vil inntektene bli beregnet basert på brukerens minimum USDE-saldo på Spot-kontoen sin fra daglige øyeblikksbilder og APR.
  2. 2. Den daglige rentesatsen vil bli dynamisk justert basert på blokkjederenter og den totale beholdningen til alle plattformbrukere, med et maksimalt tak på 5% APR.
  3. 3. Den faktiske renten avhenger av ordresiden - Fleksibel sparing-Visning av rentedetaljer.
Rentefordeling

Renter vil bli beregnet fra den dagen brukerens minimum spotkontobeholdning når 0.1 USDE (T). Renter vil begynne å påløpe fra T+1. Den første rentefordelingen vil skje neste dag (T+2) og vil fortsette å bli kreditert daglig til brukerens Spot-konto, forutsatt at de oppfyller kvalifikasjonskravene.

Brukerkvalifisering
  1. 1. Brukere må fullføre Primær KYC-verifisering.
  2. 2. Underkontoer er ikke kvalifisert til å delta.
  3. 3. Deltakere må overholde MEXC-vilkårene for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere brukere som blir funnet å delta i ondsinnede eller uærlige aktiviteter.
  4. 4. MEXC beholder retten til endelig tolkning for dette arrangementet. Hvis du har spørsmål, kontakt vårt kundeserviceteam.