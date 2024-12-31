Ethenas syntetiske dollar, USDe, har som mål å gi en sensurbestandig, skalerbar og stabil krypto-native løsning. I motsetning til tradisjonelle stablecoins som er avhengige av fiat-reserver, opprettholder USDe en myk kobling til amerikanske dollar gjennom en delta-sikringsmekanisme i derivatmarkeder. USDe er fullt støttet på blokkjeden med fullstendig åpenhet og kan fritt komponeres over hele DeFi-økosystemet.