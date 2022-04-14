ZYRO (ZYRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZYRO (ZYRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZYRO (ZYRO) Informasjon Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations. Offisiell nettside: https://www.zyrosolana.com Kjøp ZYRO nå!

ZYRO (ZYRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZYRO (ZYRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 Total forsyning: $ 980.94M $ 980.94M $ 980.94M Sirkulerende forsyning: $ 123.32M $ 123.32M $ 123.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZYRO (ZYRO) pris

ZYRO (ZYRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZYRO (ZYRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZYRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZYRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZYROs tokenomics, kan du utforske ZYRO tokenets livepris!

