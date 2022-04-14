ZyfAI (ZFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZyfAI (ZFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZyfAI (ZFI) Informasjon ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Offisiell nettside: https://www.zyf.ai/ Teknisk dokument: https://docs.zyf.ai/

ZyfAI (ZFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZyfAI (ZFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.04M Total forsyning: $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 120.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.45M All-time high: $ 0.066037 All-Time Low: $ 0.00271515 Nåværende pris: $ 0.01695577

ZyfAI (ZFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZyfAI (ZFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZFIs tokenomics, kan du utforske ZFI tokenets livepris!

