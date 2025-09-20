ZyfAI (ZFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02181124 24 timer høy $ 0.02398267 All Time High $ 0.066037 Laveste pris $ 0.00271515 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -7.68% Prisendring (7D) -25.96%

ZyfAI (ZFI) sanntidsprisen er $0.02205896. I løpet av de siste 24 timene har ZFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02181124 og et toppnivå på $ 0.02398267, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZFI er $ 0.066037, mens den rekordlave prisen er $ 0.00271515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZFI endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -7.68% over 24 timer og -25.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZyfAI (ZFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.03M Opplagsforsyning 120.93M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZyfAI er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZFI er 120.93M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.03M.