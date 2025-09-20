Dagens ZyfAI livepris er 0.02205896 USD. Spor prisoppdateringer for ZFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZyfAI livepris er 0.02205896 USD. Spor prisoppdateringer for ZFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZyfAI Pris (ZFI)

1 ZFI til USD livepris:

$0.02205896
-7.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
ZyfAI (ZFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:29:16 (UTC+8)

ZyfAI (ZFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02181124
24 timer lav
$ 0.02398267
24 timer høy

$ 0.02181124
$ 0.02398267
$ 0.066037
$ 0.00271515
+0.19%

-7.68%

-25.96%

-25.96%

ZyfAI (ZFI) sanntidsprisen er $0.02205896. I løpet av de siste 24 timene har ZFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02181124 og et toppnivå på $ 0.02398267, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZFI er $ 0.066037, mens den rekordlave prisen er $ 0.00271515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZFI endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -7.68% over 24 timer og -25.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZyfAI (ZFI) Markedsinformasjon

$ 2.67M
--
$ 11.03M
120.93M
500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på ZyfAI er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZFI er 120.93M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.03M.

ZyfAI (ZFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZyfAI til USD ble $ -0.0018369524240952.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZyfAI til USD ble $ -0.0120684724.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZyfAI til USD ble $ +0.0132161074.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZyfAI til USD ble $ +0.011065659656565208.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0018369524240952-7.68%
30 dager$ -0.0120684724-54.71%
60 dager$ +0.0132161074+59.91%
90 dager$ +0.011065659656565208+100.66%

Hva er ZyfAI (ZFI)

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ZyfAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZyfAI (ZFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZyfAI (ZFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZyfAI.

Sjekk ZyfAIprisprognosen nå!

ZFI til lokale valutaer

ZyfAI (ZFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZyfAI (ZFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZyfAI (ZFI)

Hvor mye er ZyfAI (ZFI) verdt i dag?
Live ZFI prisen i USD er 0.02205896 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZFI til USD er $ 0.02205896. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZyfAI?
Markedsverdien for ZFI er $ 2.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZFI?
Den sirkulerende forsyningen av ZFI er 120.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZFI ?
ZFI oppnådde en ATH-pris på 0.066037 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZFI?
ZFI så en ATL-pris på 0.00271515 USD.
Hva er handelsvolumet til ZFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZFI er -- USD.
Vil ZFI gå høyere i år?
ZFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
ZyfAI (ZFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.