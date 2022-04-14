Zyberswap (ZYB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zyberswap (ZYB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zyberswap (ZYB) Informasjon Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Offisiell nettside: https://www.zyberswap.io/ Teknisk dokument: https://docs.zyberswap.io/ Kjøp ZYB nå!

Zyberswap (ZYB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zyberswap (ZYB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.88K $ 20.88K $ 20.88K Total forsyning: $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Sirkulerende forsyning: $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.88K $ 20.88K $ 20.88K All-time high: $ 23.1 $ 23.1 $ 23.1 All-Time Low: $ 0.0010838 $ 0.0010838 $ 0.0010838 Nåværende pris: $ 0.00143737 $ 0.00143737 $ 0.00143737 Lær mer om Zyberswap (ZYB) pris

Zyberswap (ZYB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zyberswap (ZYB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZYB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZYB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZYBs tokenomics, kan du utforske ZYB tokenets livepris!

ZYB prisforutsigelse Vil du vite hvor ZYB kan være på vei? Vår ZYB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZYB tokenets prisforutsigelse nå!

