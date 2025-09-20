Zyberswap (ZYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00144076 $ 0.00144076 $ 0.00144076 24 timer lav $ 0.00152966 $ 0.00152966 $ 0.00152966 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00144076$ 0.00144076 $ 0.00144076 24 timer høy $ 0.00152966$ 0.00152966 $ 0.00152966 All Time High $ 23.1$ 23.1 $ 23.1 Laveste pris $ 0.0010838$ 0.0010838 $ 0.0010838 Prisendring (1H) +2.02% Prisendring (1D) -0.62% Prisendring (7D) +24.07% Prisendring (7D) +24.07%

Zyberswap (ZYB) sanntidsprisen er $0.00149033. I løpet av de siste 24 timene har ZYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00144076 og et toppnivå på $ 0.00152966, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZYB er $ 23.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.0010838.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZYB endret seg med +2.02% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og +24.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zyberswap (ZYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Opplagsforsyning 14.52M 14.52M 14.52M Total forsyning 14,523,969.0 14,523,969.0 14,523,969.0

Nåværende markedsverdi på Zyberswap er $ 21.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZYB er 14.52M, med en total tilgang på 14523969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.64K.