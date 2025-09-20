Zorro (ZORRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00257852 Laveste pris $ 0.00000425 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.11%

Zorro (ZORRO) sanntidsprisen er $0.00000967. I løpet av de siste 24 timene har ZORRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZORRO er $ 0.00257852, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000425.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZORRO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zorro (ZORRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.72K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.72K Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zorro er $ 96.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZORRO er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.72K.