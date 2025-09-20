ZoomSwap (ZM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0012268 $ 0.0012268 $ 0.0012268 24 timer lav $ 0.001349 $ 0.001349 $ 0.001349 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0012268$ 0.0012268 $ 0.0012268 24 timer høy $ 0.001349$ 0.001349 $ 0.001349 All Time High $ 0.897395$ 0.897395 $ 0.897395 Laveste pris $ 0.00110974$ 0.00110974 $ 0.00110974 Prisendring (1H) +2.38% Prisendring (1D) +0.92% Prisendring (7D) -4.32% Prisendring (7D) -4.32%

ZoomSwap (ZM) sanntidsprisen er $0.00129825. I løpet av de siste 24 timene har ZM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0012268 og et toppnivå på $ 0.001349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZM er $ 0.897395, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZM endret seg med +2.38% i løpet av den siste timen, +0.92% over 24 timer og -4.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZoomSwap (ZM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.52$ 0.52 $ 0.52 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.78K$ 50.78K $ 50.78K Opplagsforsyning 404.00 404.00 404.00 Total forsyning 39,112,616.032176 39,112,616.032176 39,112,616.032176

Nåværende markedsverdi på ZoomSwap er $ 0.52, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZM er 404.00, med en total tilgang på 39112616.032176. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.78K.